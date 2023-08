Liam Payne hospitalisé pour «une grave infection rénale»

Liam Payne est au repos forcé.

L'ancien chanteur des One Direction, qui devait entamer une tournée en Amérique du Sud le mois prochain, a annoncé qu'il avait été contraint de reporter les spectacles pendant qu'il se remettait d’une « grave infection rénale » qui l’a conduit à l’hôpital.

« C'est avec le cœur lourd que je dois vous dire que nous n'avons pas d'autre choix que de reporter ma prochaine tournée en Amérique du Sud, a-t-il écrit sur Instagram. Au cours de la semaine dernière, j'ai été hospitalisé pour une grave infection rénale. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne, et les médecins m'ont ordonné de me reposer pour me rétablir. »

L'artiste de 29 ans a ajouté qu'il était « plus qu'excité » à l'idée de monter sur scène, tout en exprimant sa contrariété face à ce report.

Il a aussi assuré que les fans qui avaient déjà acheté des billets seraient remboursés. Le chanteur de Strip That Down a ensuite remercié ses fans pour leur compréhension et leur fidélité.

« À tous ceux qui ont acheté des billets, je suis vraiment désolé, a-t-il ajouté. Nous nous efforçons de reprogrammer la tournée dès que possible, mais pour l'instant, nous remboursons les billets... Merci comme toujours pour votre amour et votre soutien, et j'ai hâte de vous revoir bientôt. »

Dans un message vidéo d'accompagnement, Liam Payne a reconnu qu'il s'était senti « un peu mal » ces dernières semaines. Il a rassuré ses fans en précisant que les « meilleures personnes » avaient supervisé son traitement médical.

La tournée de Liam Payne devait commencer au Pérou le 1er septembre, avant de se poursuivre en Colombie, au Brésil, en Argentine et au Mexique.