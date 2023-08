Libéré 2 jours avant de commettre un double meurtre: «C’est toujours marcher sur la ligne pour les policiers»

La libération de Ianik Lamontagne deux jours avant de tuer ses deux enfants dans Lanaudière est un exemple de la difficile tâche qu’ont les policiers d’évaluer le potentiel de dangerosité des suspects selon un ancien agent de la paix.

L’ex-inspecteur-chef de la division Enquête du SPVM, Yanic Parent, explique en entrevue à l’émission «Le Bilan» que lorsqu’il y a arrestation, le Code criminel est tel que la remise en liberté est favorisée à moins qu’un crime grave soit commis.

«Tout ce qui est favorisé c’est pour remettre en liberté [mais] il y a des critères à respecter», dit-il.

«Dans le cas qui nous occupe, on parlait de harcèlement criminel, ajoute-t-il. Si ces critères sont comblés, que ce soit d’identifier la personne, d’arrêter l’infraction, recueillir la preuve et faire en sorte d’assurer la présence en Cour du suspect, on doit remettre en liberté la personne en question. Ça, si c’est accompagné d’un crime plus grave, à ce moment-là on peut détenir, mais il va falloir valider d’abord avec un procureur de la Couronne.»

Les antécédents judiciaires peuvent notamment aider les policiers, mais lorsqu’il n’y en a pas, mesurer le risque de dangerosité est difficile.

«Est-ce que c’est quelqu’un qui est à risque de commettre à nouveau une infraction dans l’immédiat? Si les policiers ne sont pas en mesure de juger sur ces aspects de dangerosité, ils ont l’obligation de remettre en liberté, à moins qu’il y ait quelque chose de plus grave qui soit pressenti», mentionne l’ancien policier.

«C’est tellement toujours marcher sur la ligne pour les policiers, c’est vraiment difficile, continue-t-il. Je me mets dans leurs souliers [...] ce sont des événements qui sont difficiles à vivre pour la famille et les proches, mais pour les policiers, ce n’est pas évident non plus.»

M. Parent estime que davantage de ressources devraient être allouées aux policiers pour les aider dans ces situations.

«C’est impossible pour les policiers à l’intérieur d’une intervention policière qui va durer une demi-heure, une heure ou une nuit, d’évaluer le potentiel de dangerosité complet d’une personne qui par moment va avoir des symptômes de dépression qui peut les cacher de différentes façons et pourrait être suicidaire aussi, on ne peut pas vraiment le savoir», affirme l’expert.

«Je pense qu’à l’avenir, on va devoir instaurer encore plus de ressources pour évaluer dès l’arrestation ces gens-là et s’assurer du moins d’avoir plus de précision pour déterminer si on peut les remettre en liberté pour qu’il ne recommence pas le lendemain ou deux jours après», partage-t-il.

