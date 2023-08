Miley Cyrus rend hommage au talent de son père, Billy Ray Cyrus

Selon Miley Cyrus, la voix de son père, Billy Ray Cyrus, a été «sous-estimée».

La chanteuse de Wrecking Ball est née en 1992, l’année où son père a sorti le tube mondial Achy Breaky Heart. Dans une nouvelle série TikTok inspirée par son dernier titre Used To Be Young, Miley Cyrus a évoqué sa relation avec son père.

«J’ai beaucoup de bons souvenirs en chantant de la musique avec mon père, en apprenant et en assimilant, et je peux voir défiler mes souvenirs en entendant sa voix et la façon dont il utilise l’instrument», a-t-elle déclaré en faisant défiler une liste des 100 meilleures chansons country en 1992, dans une vidéo publiée samedi (26 août 23). «Je dirai que je pense que mon père n’a pas été apprécié à sa juste valeur sur le plan vocal.»

L’artiste a aussi analysé la différence d’approche que son père et elle ont du succès. Elle y voit l’absence de soutien qu’a reçu son père enfant, alors qu’elle a été encouragée à poursuivre sa carrière musicale et à suivre les traces de son père.

«Mon père a grandi à l’opposé de moi, explique-t-elle. Je pense que c’est pour cela que ma relation avec la célébrité et le succès est très différente de la sienne. Le fait qu’il se sente aimé par un grand public l’a touché émotionnellement plus que je ne l’ai jamais été. Lorsqu’il se sent spécial ou important, c’est comme s’il guérissait une blessure d’enfance, alors qu’on m’a toujours fait sentir que j’étais une star. Cela me rend émotive.»

Miley Cyrus a connu la gloire internationale lorsqu’elle a décroché le rôle principal dans la sitcom pour adolescents Hannah Montana, sur Disney Channel, qui raconte l’histoire d’une jeune fille menant une double vie en tant que chanteuse célèbre. Cependant, la star a insisté sur le fait qu’elle voulait être musicienne bien avant la diffusion de la série.

«Mais avant Hannah, il y avait Miley, a-t-elle écrit dans un message accompagnant une autre vidéo. Mon rêve était d’illuminer le monde avec des rires, de la musique et des moments emblématiques qui dureraient au-delà de ma vie. Des décennies plus tard, je continue à remplir ma mission grâce à l’amour de mes fans.»

Miley Cyrus a également promis de donner un aperçu de sa vie et de partager des «histoires inédites» dans les prochains épisodes de sa série TikTok.