Mort de trois enfants: une autre infirmière soupçonnée d’empoisonnement

À peine une semaine après que la pire tueuse en série d’enfants de l’histoire du Royaume-Uni a écopé d’une peine de prison à vie, voilà qu’une seconde infirmière est soupçonnée d’empoisonnement en lien avec la mort de trois autres enfants.

Une infirmière de 28 ans qui avait été arrêtée en mai 2022 en lien avec le décès d’un enfant à l’Hôpital pour enfants de Birmingham au Royaume-Uni pourrait être à l’origine de deux autres morts subites survenues dans les mois précédents, a révélé une enquête du Service national de santé (NHS), selon The Telegraph dimanche.

C’est en mai 2022 qu’un enfant de l’unité de soins intensifs pédiatrique aurait vu sa condition se détériorer «soudainement et de façon inattendue», selon ce qu’aurait indiqué la Dre Fiona Reynolds, médecin en chef de la fiducie de l’hôpital, au média britannique.

L’infirmière en question, soupçonnée d’empoisonnement, aurait alors été suspendue sur-le-champ, avant de se faire passer les menottes aux poignets à son domicile, a poursuivi la médecin en chef. Son identité n’a pas été révélée.

«Malheureusement, l’enfant est mort plus tard et nos pensées accompagnent toujours la famille. La fiducie a immédiatement suivi le protocole de protection standard en cas de mort subite et inattendue d’un enfant, et la police des West Midlands a été notifiée la même journée», a-t-elle ajouté, selon The Telegraph.

Sauf qu’à la suite de l’enquête, le NHS a révélé cette semaine deux autres morts suspectes, dans des conditions similaires, remontant jusqu’au mois de janvier de la même année. Il n’est pas précisé si des accusations supplémentaires ont été portées contre l’infirmière.

Les résultats de cette enquête surviennent une semaine seulement après que Lucy Letby, une autre infirmière, a écopé d’une peine de prison à vie pour les meurtres de sept bébés et pour avoir tenté d’en tuer six autres, à l’Hôpital de la comtesse de Chester en Angleterre.

Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre comment ses crimes ont pu passer sous le radar durant un an, entre juin 2015 et juin 2016.