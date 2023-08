Son chiot intoxiqué par le mégot d'un joint de cannabis jeté dans un parc

Un petit chiot d’à peine 4 mois a souffert d’une sérieuse intoxication au cannabis samedi, laissant sa propriétaire incrédule, ne comprenant pas de quelle manière son animal avait pu ingérer la substance.

Luna, la petite chienne de Maria Arauz a commencé à présenter des symptômes très inquiétants samedi en fin de journée, après avoir passé l’après-midi dans un parc de Montréal avec des amis.

Vers 17h, le bouledogue français s’est mis à agir de manière bizarre, et à se mettre en retrait du groupe. Mme Arauz a pensé que Luna commençait à être fatiguée et a décidé de rentrer à la maison. Toutefois, l’état de santé de son animal s’est dégradé.

«On pensait qu'elle était déshydratée parce qu'elle refusait de boire et faisait pipi sur elle-même. Elle était très incontinente, c’était vraiment étrange. Elle tremblait un peu, sa tête bougeait involontairement comme un ''bubblehead''. Elle faisait des regards hyper méfiants, se cachait et courait dans tous les sens», raconte la propriétaire de Luna à TVANouvelles.ca.

Maria Arauz et son chiot Luna, lundi matin. | courtoisie

Ne comprenant pas ce qui se passait, Mme Arauz a même craint de voir mourir son animal de compagnie. Après avoir tenté de la faire boire avec une seringue et en avoir pris soin, elle s’est dirigée vers une clinique vétérinaire.

«Quand, à la clinique, on nous a dit que c'était une intoxication au cannabis, j'étais complètement incrédule et d'un autre côté soulagée de savoir que ça allait passer», ajoute la propriétaire de Luna.

Selon la technicienne qu’elle a consultée, les chiens, surtout les bébés, mangent et avalent les mégots qu’ils peuvent trouver au sol, dont les mégots de joints de cannabis.

Depuis qu’elle a adopté Luna il y a deux mois, Mme Arauz doit fréquemment lui retirer des mégots qu’elle se met dans la bouche.

Luna a donc probablement mangé un mégot contenant du cannabis au parc, ce qui arrive régulièrement selon la technicienne consultée.

«Ne jetez pas les mégots au sol»

Si bien sûr les propriétaires de chien doivent bien surveiller leurs animaux, Maria Arauz invite également les personnes qui fument du cannabis à ne pas jeter leurs mégots au sol, pour la santé des animaux, mais aussi des bébés notamment qui jouent par terre dans les parcs.

Heureusement, Luna se remet tranquillement de son intoxication. Lundi matin elle semblait enfin revenir à la normale.

Chaque année depuis sa légalisation au Québec en 2018, le cannabis fait toujours parti du palmarès des 10 des substances qui causent le plus d’empoisonnements chez les animaux de compagnie, selon les données de la Pet Poison Helpline. Le chocolat arrive en première position chez les chiens.

Maria Arauz et son chiot Luna, lundi matin. | courtoisie

La hausse des intoxications a été observée partout en Amérique du Nord, surtout dans les endroits où la marijuana a été légalisée, selon une étude de chercheurs de l’Université de Guelf, qui ont interrogé 251 vétérinaires au Canada et aux États-Unis entre janvier et avril 2021.

Quels sont les symptômes d’une intoxication au cannabis?

Selon Édouard Martin, Clinicien enseignant au Service d’urgentologie et soins intensifs, les signes cliniques apparaissent dans les 3 heures suivant l’ingestion et sont très variés, peut-on lire sur le site de l’Université de Montréal.

- Troubles neurologiques : alternance de phases d’agitation et de somnolence, pertes d’équilibre, dilatation des pupilles voire crises convulsives dans les cas les plus graves ;

- Troubles digestifs : vomissements, hypersalivation, augmentation de l’appétit, incontinence fécale ;

- Troubles cardiorespiratoires : augmentation ou diminution de la fréquence cardiaque et respiratoire ;

- Troubles généraux : tremblements, hyperthermie ou hypothermie, incontinence urinaire.

Les symptômes durent en général 12 à 72h, dépendamment de la dose ingérée.

Que faire?

Il est recommencé de consulter un vétérinaire rapidement, dans certains cas, celui-ci fera vomir l’animal.

«Par contre si votre animal présente des signes neurologiques importants, le faire vomir est déconseillé, voire dangereux. Par la suite, votre vétérinaire pourra donner des traitements visant à limiter l’absorption digestive et les symptômes. La plupart du temps, une hospitalisation est nécessaire pour surveiller votre animal et adapter les traitements au besoin (fluides par voie intraveineuse, anti-vomitif, anticonvulsivant...)», conclut Édouard Martin.