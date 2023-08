Un homme de 22 ans accusé de vol qualifié

Les policiers de Laval ont arrêté un homme de 22 ans pour vol qualifié et ils estiment que le suspect pourrait avoir fait d’autres victimes, en raison des éléments d’enquête.

Selon le Service de police de Laval (SPL), la victime a contacté Steve Charles via l’application Snapchat, le 16 mars dernier, pour lui acheter plusieurs téléphones cellulaires. Les deux hommes auraient échangé des messages avant la rencontre. Ils se seraient donné rendez-vous sur la rue Jolivet, dans le secteur de Chomedey.

Steve Charles se serait assis à l’intérieur du véhicule de la victime, afin de faire la transaction. Au moment où il aurait vu l’argent, Steve Charles aurait menacé la victime avec une arme. L’homme a tout de même réussi à prendre la fuite avec son véhicule.

L’enquête a permis aux policiers d’arrêter le suspect, un peu plus de cinq mois plus tard. Steve Charles a comparu le 23 août 2023 au Palais de justice de Laval. L’homme de 22 ans est accusé de vol qualifié, possession d’arme chargée prohibée et possession d’une fausse arme.

Lors d’une perquisition à son domicile, les policiers ont mis la main sur un pistolet de calibre .40 chargé ainsi qu’un autre chargeur à haute capacité muni de plusieurs munitions. L’accusé est demeuré détenu pour le moment.

Toute personne qui aurait été victime de Steve Charles peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-2300319-039.