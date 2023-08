US Open: un autre coup dur pour Félix Auger-Aliassime

NEW YORK | Douze balles de bris gaspillées en 13 occasions, une double faute sur une balle de manche contre lui au premier set. Comme c’est devenu la tendance depuis plusieurs semaines, l’incapacité de Félix Auger-Aliassime à s’imposer lors des moments importants a contribué à son élimination dès le premier tour du US Open, lundi.

«C'est une grande déception», a soupiré le Québécois devant les journalistes, environ une heure après s'être fait montrer la porte de sortie 7-6 (5), 4-6, 6-1 et 6-4 par le 40e mondial, Mackenzie McDonald.

Une grande déception, oui, car quand il est entré sur le petit court 5 pour y affronter l’Américain Mackenzie McDonald, devant une foule dense qui criait majoritairement son nom malgré la nationalité de son adversaire, le 15e favori semblait afficher une confiance renouvelée.

Photo Getty Images via AFP

Ce n'était d'ailleurs pas qu'une impression.

«Mon niveau en première manche, en deuxième manche, c'était pas mal le mieux que j'ai fait depuis que j'ai pris la compétition à la normale [sans ses douleurs au genou], à Washington par exemple», a regretté Félix.

Pendant tout le premier set, cette belle assurance s’est en effet traduite par un tennis qui n’était pas parfait, mais qui avait l’avantage d’être offensif.

Par quelques remontées au pointage aussi, à 0-15 ou 15-30 sur son service, ce que le Montréalais avait reconnu qu’il avait de plus en plus de difficulté à faire lors de ses derniers tournois, puisque la confiance, justement, n’y était pas toujours.

Des points qu’il a célébrés en brandissant le poing vers son box, où son entraîneur Frédéric Fontang, qui n’est pourtant pas le plus flamboyant, s’est parfois levé pour l’applaudir.

Rien ne va plus

Mais ça n’a pas tenu et dès la troisième manche, Auger-Aliassime a commencé à gaspiller de plus en plus occasions de briser son adversaire, ratant notamment des coups droits en apparence faciles.

Photo Getty Images via AFP

Il le reconnaît: lors de ce set, il a été surpris par le niveau de McDonald, qu'il avait battu l'an dernier sur gazon, et qui semblait peiner physiquement au deuxième.

«Je ne m'attendais pas du tout, après la deuxième manche, à ce que ça finisse comme ça, a-t-il mentionné. [...] Il me mettait la pression dès que je servais une deuxième balle.»

«C'est dommage, a-t-il continué, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'à chaque occasion que j'ai, je n'arrive pas à passer, alors qu'auparavant, c'était plus facile...»

Félix a notamment eu trois chances de remettre les pendules à l’heure à 5-4, au quatrième set. Des occasions en or de faire perdurer ce match et, peut-être, d'aller chercher la victoire dans une manche ultime.

Mais chaque fois, McDonald est parvenu à effacer la balle de bris. Et c'en fut fait du US Open du Québécois.

Photo Getty Images via AFP

Mais il ne veut pas déprimer

Donc, pour la cinquième fois à ses six derniers tournois, Félix s’est incliné d'entrée de jeu.

Du sixième rang qu'il occupait en début d'année, il s'est présenté à New York dans la peau de la 15e tête de série, et il devrait chuter encore davantage dans deux semaines, lui qui avait perdu au deuxième tour au US Open l'an dernier.

Sa seule victoire depuis le 25 mai, « FAA » l'a acquise il y a deux semaines devant l'Italien Matteo Berrettini, au Masters de Cincinnati. Le joueur de 23 ans montre maintenant une fiche négative de 14-15 cette saison, lui qui a qualifié, vendredi, les derniers mois de la pire période de sa carrière...

Mais contrairement à sa fiche, Auger-Aliassime refusait lundi de plonger dans le négativisme.

«Je ne veux pas m'asseoir et me dire que tout va mal, que c'est la fin du monde. [...] À l'entraînement, il y a du positif, dans les matchs aussi, il y a des moments qui le sont.»

«Après, c'est de retrouver la confiance dans les matchs, de capitaliser sur les opportunités, parce que c'est comme ça le tennis, aujourd'hui. Il faut prendre des chances, ne pas les laisser aller.»