Vers une crise immobilière au Canada?

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, avance que le Canada se dirige vers une crise immobilière puisque plusieurs nouveaux propriétaires devront renouveler leur taux hypothécaire dans les prochaines années.

• À lire aussi: Des taux hypothécaires proches du 7% font peur aux acheteurs et propriétaires de plus en plus endettés

• À lire aussi: Économie: les millénariaux vont en arracher dans les prochains mois

• À lire aussi: «Il faut agir plus rapidement»: l’APCHQ réclame plus de logements à Ottawa

Rappelons que certains nouveaux propriétaires ont acheté une maison en 2020 alors que les taux hypothécaires étaient aussi bas qu’un 1,62% pour une durée de quatre ans.

Maintenant, les contrats d’une durée de cinq ans sont près de 5,30%.

Dans un entretien avec le quotidien La Presse, le chef du PCC a affirmé que lorsque ces contrats vont arriver à échéance, cela va être une catastrophe pire que celle qui s’est déroulée aux États-Unis en 2008.

Les experts sont plutôt mitigés sur cette affirmation puisque selon plusieurs, les banques seront en mesure de prendre des engagements avec ces propriétaires.

«Les banques n’ont pas avantage à mettre tout le monde à défaut donc les banques ont tendance à être conciliante, mais c’est sur que ça va rester du cas par cas», mentionne Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior, iA Groupe financier

Le fonds monétaire international avait cependant indiqué que les Canadiens étaient parmi les plus à risque de défaut de paiement.