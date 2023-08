«Ça me fait peur»: Nathalie Simard aux prises avec des arnaques volant son image et sa voix

Aux prises avec des fraudeurs virtuels qui s’approprient son image et même sa voix, Nathalie Simard somme ses admirateurs d’être prudents. «Je n’ai jamais utilisé ces produits pour ma perte de poids et les pilules miracles n’existent pas», lance la chanteuse exaspérée et apeurée.

• À lire aussi: Son beau-père Guy Cloutier, sa femme Véro et son arrogance: Louis Morissette va tout raconter dans son nouveau spectacle d'humour

• À lire aussi: La sommelière mauvaise payeuse aurait vendu des billets pour de faux spectacles

• À lire aussi: «Sortez-moi d’ici!... mais pas tout de suite»: de retour au Costa Rica avec Nathalie Simard et Marianne St-Gelais

Cela fait trois ans que Nathalie Simard est aux prises avec des arnaqueurs qui volent son image (en photos et en vidéos) pour vendre des gélules «prétendument amincissantes» aux internautes.

L’artiste de 54 ans a tout essayé: sorties dans les médias, entrevues à la télévision, publications et vidéos sur ses réseaux sociaux. Lorsqu’elle et son équipe parviennent à faire fermer un faux compte, un autre apparaît comme par enchantement et tout est à recommencer.

Photos Facebook Nathalie Simard

Vol de son image et de sa voix

Samedi dernier, la chanteuse a publié une longue vidéo (relayée près de 7000 fois et aimée 4300 fois à ce jour) dans laquelle elle exprime son exaspération. Elle y enjoint au public de faire preuve de prudence en ligne.

Car désormais, en plus de son visage, les fraudeurs utilisent sa voix à l’aide de l’intelligence artificielle; les fausses publicités prennent ainsi des allures de plus en plus inquiétantes. Ce fut aussi le cas récemment de l’animatrice Anne-Marie Dussault, dont l’image et la voix ont été manipulées pour vanter «des jeux de loterie qui rendraient les gens millionnaires».

«Avec Sortez-moi d’ici, cela s’est mis à déraper, explique Nathalie Simard au Journal. Les fraudeurs se servent de mon identité pour flouer les gens. Je trouve cela inacceptable et grave et maintenant, avec l’intelligence artificielle, ils utilisent ma voix! Cela me fait peur, je trouve cela inquiétant et cela peut avoir des répercussions graves.»

Chaque semaine, malgré ses mises en garde, des dizaines de personnes lui écrivent après s’être fait voler plusieurs centaines de dollars par ces criminels impossibles à retracer.

La finaliste qui a (re)conquis le cœur du Québec en participant à la première saison de l’émission Sortez-moi d’ici tient à rappeler au public qu’elle a perdu beaucoup de poids, il y a quatre ans, à la suite d’une chirurgie bariatrique et qu’elle n’a jamais recouru à ces soi-disant produits minceur.

Sensibiliser les gens du public

Nathalie Simard a dénoncé le tout à la police. On lui a conseillé de déposer une plainte au Centre antifraude du Canada, ce qu’elle s’apprête à faire.

«Les autorités ne sont pas en mesure de rien faire pour nous aider, même si cela est criminel. Je peux comprendre qu’il y a des dossiers plus importants. Mais, le seul moyen qu’on a est d’aviser le plus possible la population et de partager des vidéos comme la mienne pour sensibiliser les gens», estime la chanteuse qui lancera son album Mon Noël en octobre prochain, ensaché dans son magazine Simplement bien avec Nathalie.

«Je ne te dis pas le temps que j’ai perdu par amour et empathie pour mes fans! Je ne suis plus capable de devoir leur annoncer qu’ils se sont fait avoir. Cela me fait mal pour mon public que j’aime et c’est la même chose pour tous les artistes qui sont de plus en plus nombreux à vivre cela, comme Michel Charette, Isabelle Huot et Ève-Marie Lortie», ajoute-t-elle.

L’humoriste Katherine Levac et la chanteuse Ariane Moffatt ont aussi vécu – et dénoncé – le même calvaire en ligne.

– Un segment d’un épisode à venir de l’émission d’enquête JE sera consacré à ce fléau des arnaqueurs en ligne usurpant l’identité de gens connus pour vendre des produits «minceur».