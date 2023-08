Des «kits» de minimaison à moins de 50 000$ sur Amazon

Avec la hausse du prix des loyers et des hypothèques, plusieurs sont tentés d’avoir un train de vie plus minimaliste, et de nombreuses personnes se tournent désormais vers les minimaisons.

Plus abordable, ce type de construction permet d’économiser notamment les frais de chauffage et d’électricité.

Des géants du commerce de détail tels que Amazon, Home Depot et Costco vendent désormais des «kit» de mini maisons, à moins de 50 000$.

Bien que le terrain ne soit pas inclus et peut coûter particulièrement cher, le faible coût de base d’une minimaison peut en aider plusieurs. Amazon, Home Depot et Costco vendent sur leurs sites web des kits permettant aux acheteurs de construire leurs propres minimaisons.

Voici un aperçu de certaines des structures disponibles.

Amazon

La sélection de petites maisons vendues sur Amazon aux États-Unis et au Canada comprend des dizaines de structures, notamment des hangars en cèdre, des cabines et une « Moon House » en forme de dôme.

La «Moon House», est vendue au Canada pour 20 000$ est livrée en deux semaines.

Construite sur deux étages, elle fait 986 pieds carrés.

Une autre maison disponible sur Amazon fait pour sa part 1490 pieds carrés et est vendue 66 000$.

Les maisons sont vendues sans leur finition intérieure, ce qui peut faire monter considérablement les coûts. Il faut aussi envisager le branchement à l’eau et l’électricité.

Home Depot

Home Depot propose aussi des kits de petites maisons allant de 10 000 $ à 74 000 $ sur le site américain.

Les maisons à faible coût sont vendues comme des bureaux à domicile, ou des chambres d’amis.

Getaway Pad

Home Depot propose notamment la villa Sea Breeze, une habitation de 494 pieds carrés avec une chambre pour 34 000$ USD.

Sea breeze

Une structure un peu plus luxueuse appelée «Getaway Pad» avec un escalier extérieur en colimaçon coûte 44 000 $.

Costco

Costco propose également un assortiment de hangars de stockage ou «hangars de studio». Le prix de ces petites structures varie entre 2 000 et 17 000 dollars environ. Ces structures d’une seule pièce pourraient servir d’espaces de stockage ou de chambres d’hôtes.

Costco

Une fois livrés, bon nombre de ces kits arrivent prêts à être assemblés.

Ils sont donc faciles à assembler, et peuvent être utilisés sur le champ, sans finition, eau ou électricité comme cabine d’été.