Des soumissions de déneigement plus chères à Québec

Plusieurs citoyens de la région de Québec ont eu toute une surprise en découvrant le nouveau montant sur leur soumission de déneigement pour la prochaine saison hivernale.

TVA Nouvelles a reçu plusieurs témoignages par courriel. « L'an passé, ma facture a augmenté de 20 % et cette année, un autre 15 %», raconte un citoyen.

« Une augmentation de 12,5 % ici pour ma maison. De 400 $ à 450 $. Secteur Val-Bélair», confirme un autre.

Certains propriétaires d'entreprises de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ne s'en cachent pas.

« On a une augmentation de l'ordre d'environ 15%», indique Simon Jourdain, copropriétaire chez Groupe Essa.

Ils justifient cette hausse en raison du contexte d’inflation. Les salaires plus élevés pour attirer la main-d’œuvre, et le prix de la machinerie qui augmentent expliquent la hausse des soumissions.

«On regarde en 2018, le prix d'un camion tournait entre 71 000$ et 75 000$. Cette année, c'est 101 000$ pour le même tracteur», explique Stéphane Fredette chez Évolution et déneigement.

Selon Simon Jourdain et Stéphane Fredette, c'est tout le marché qui va finir par s'ajuster à l'inflation des deux dernières années.

« Le 30 ou 40% d'augmentation, personne ne va y échapper. Ceux qui ne le font pas vont en payer le prix plus tard», assure M. Jourdain.

« Le monde dit, oui, mais vous êtes tous au même prix. Mais oui, les salaires sont les mêmes et les pièces sont achetées aux mêmes endroits. Le lait, c'est drôle, peu importe où vous allez, c'est le même prix, même chose pour le pain et pour l'essence et vous ne chialez pas. Le déneigement, c'est comme si on n'avait pas le droit de monter les prix. Mais c'est ce que ça vaut », ajoute Stéphane Fredette, qui œuvre à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome.

Le client pourrait aussi faire face à une modification de services.

« C'est très important, passer des grattes avec seulement 2 ou 3 centimètres au sol alors qu'on en annonce plus le lendemain, il faut qu'ils acceptent d'en laisser un peu plus au sol », conclut Simon Jourdain.