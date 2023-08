Des vols avec une zone pour adultes seulement!

Quel voyageur n’a pas rêvé de prendre un vol sans entendre pleurer des enfants autour de lui? Et bien, ce vœu est exaucé par la compagnie néerlandaise Corendon.

Dès le 3 novembre, une zone «adultes seulement», sera offerte aux voyeurs qui préfèrent ne pas être entourés d’enfants, rapporte The Economic Times.

La zone sans enfants sera disponible sur ses vols d’une durée de 10 heures entre Amsterdam et la jolie île des Caraïbes de Curaçao. Seuls les voyageurs de 16 ans et plus pourront s’y installer.

Ce service doit être inabordable, vous dites-vous. Et bien non! Pour seulement 45 euros, soit 66 $ canadiens, vous pourrez vous en prévaloir pour un siège standard. Pour 135 $, vous pourrez vivre l’expérience sans enfants dans un siège extra large.

Les voyageurs seront placés dans les 12 premières rangées de l’avion. Toujours d’après The Economic Times, 93 sièges standards adultes seulement seront disponibles et neuf sièges extra larges.

«Cette zone de l'avion est destinée aux voyageurs voyageant sans enfants et aux voyageurs d'affaires qui souhaitent travailler dans un environnement calme», ​​indique Corendon Dutch Airlines par voie de communiqué.

La compagnie aérienne ajoute que cette zone sans enfants bénéficiera aussi aux parents qui voyagent avec de jeunes enfants qui craignent de déranger les autres voyageurs.

Corendon ne serait pas la première compagnie aérienne à mettre sur pied une zone sans enfants. AirAsia X dispose aussi de zones calmes sur ses vols. Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent y voyager. Le transporteur Scoot offre également une zone pour les voyageurs de 12 ans et plus seulement, précise The Economic Times.

Corendon, fondée en 2010, propose surtout sur des vols vers des destinations vacances, notamment la Méditerranée.