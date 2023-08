Deux ans de prison pour un chercheur algéro-canadien et un journaliste

Le tribunal de Constantine en Algérie a condamné mardi à deux ans de prison ferme le chercheur algéro-canadien Raouf Farrah et le journaliste algérien Mustapha Bendjama, en détention depuis plus de six mois, a annoncé à l'AFP l'avocat de M. Farrah.

«Un appel a été interjeté juste après la sentence», a déclaré à l'AFP Me Kouceila Zerguine, qui a confié avoir espoir que Raouf Farrah et son père également accusé seront «acquittés en appel dans la mesure où les faits reprochés n'existent pas dans le dossier».

Raouf Farrah, 36 ans, et Mustapha Bendjama, 32 ans, ont été jugés coupables de «publication d'informations et de documents dont le contenu est classé partiellement ou intégralement secret, sur un réseau électronique ou d'autres moyens technologiques de médias», selon l'avocat.

La condamnation de MM. Farrah et Bendjama «est politique» et «atteste une nouvelle fois de la répression tous azimuts des autorités, sous des prétextes fallacieux et via une instrumentalisation de la justice», a réagi Eric Goldstein, vice-directeur régional de l'ONG Human Rights Watch.

M. Farrah a également été condamné pour «réception de fonds d'institutions étrangères ou intérieures dans l'intention de commettre des actes qui pourraient porter atteinte à l'ordre public», selon son avocat. Pour ce même motif, son père Sebti, 67 ans, a écopé d'un an d'emprisonnement avec sursis.

Selon plusieurs avocats et médias, l'affaire a démarré lorsque les services de sécurité algériens ont eu accès au téléphone de Mustapha Bendjama après son arrestation le 8 février dans les locaux du journal local francophone Le Provincial, basé à Annaba (est), dont il est le rédacteur en chef.

Il a été interpellé sur le soupçon d'avoir aidé la militante politique franco-algérienne Amira Bouraoui à quitter l'Algérie via la Tunisie deux jours plus tôt, alors qu'elle était interdite de sortie.

L'affaire Bouraoui, qualifiée d'«exfiltration illégale» par le gouvernement algérien, avait provoqué une brouille diplomatique avec la France, qui s'est résolue récemment.

Un malentendu?

L'analyse du téléphone du journaliste a montré des contacts, via Whatsapp notamment, entre MM. Bendjama, Farrah, d'autres personnes et l'ONG anticorruption Global Integrity Index (GII).

Devant le juge, Mustapha Bendjama a expliqué avoir compilé, pour le compte de GII, «un rapport déclinant 54 indicateurs socio-économiques en contrepartie de 1500 dollars». Cette collaboration ponctuelle lui avait été confiée par son ami Raouf Farrah.

Selon plusieurs médias, les enquêteurs auraient confondu le terme «indicateur» économique avec celui utilisé par la police pour les personnes leur fournissant des informations.

M. Bendjama n'ayant pas de compte en devises et faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire pour d'autres poursuites, l'argent a été versé sur le compte de M. Farrah, qui a fait remettre les 1500 dollars convertis en dinars à M. Bendjama.

Celui-ci a reconnu en justice avoir enfreint la réglementation des changes algérienne.

Chercheur-analyste de l'organisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), Raouf Farrah avait été arrêté le 14 février chez ses parents à Annaba.

«Nous sommes consternés par le verdict» alors qu'il n'y a «aucune base pour étayer les accusations portées contre Raouf, Sebti et tous les autres co-accusés dans cette affaire», a déclaré à l'AFP Mark Micallef, directeur de l'Observatoire du GI-TOC pour l'Afrique du Nord.

«Il n'y avait rien de secret dans les recherches mises en évidence par l'accusation. Au contraire, il s'agissait d'une recherche publique menée dans l'intérêt du grand public», a souligné M. Micallef, en ajoutant que le GI-TOC va continuer de «soutenir le combat de Raouf et Sebti pour blanchir leur honneur».

L'organisation mène depuis des mois une campagne internationale pour la libération du chercheur, marié à une Canadienne et père d'une petite fille de quatre ans.

De son côté, Mustapha Bendjama était l'un des acteurs phares à Annaba du mouvement de protestation prodémocratie du Hirak en 2019.

Le procès de l'affaire Bouraoui se tiendra séparément, à une date encore inconnue.

Plusieurs journalistes et militants sont en prison en Algérie.

Le 18 juin, la Cour d'appel d'Alger a alourdi à sept ans de prison, dont cinq ans ferme, une condamnation du patron de presse Ihsane El Kadi pour «financement étranger» de son groupe propriétaire de Radio M et du site d'information Maghreb Emergent.

L'Algérie a régressé de deux rangs à la 136e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans Frontières (RSF) en 2023.