Fin de l'enquête contre le chanteur de Rammstein

Le parquet de Berlin a annoncé mardi mettre fin à l'enquête qu'il avait ouverte à la mi-juin contre le chanteur de Rammstein, Till Lindemann, accusé d'agressions sexuelles.

«L'évaluation des preuves disponibles (...) et l'audition des témoins n'ont pas permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes», écrit le parquet de Berlin, à propos du chanteur du groupe germanophone ayant vendu le plus d'albums au monde.

Le Journal de Québec rapportait en juillet que des membres de l’entourage du groupe ont demandé à l’organisation du Festival d’été de Québec de leur trouver de jeunes filles pour une fête qui devait avoir lieu après le concert sur les plaines d’Abraham, en 2010, requête qui a été refusée.

Au début du mois, le collectif allemand a conclu une tournée européenne des stades par trois concerts à guichets fermés à Bruxelles.