Hugh Hefner prenait tellement de Viagra qu’il était sourd, selon sa veuve Crystal

L’ancien magnat de Playboy préférait avoir une vie sexuelle active malgré son âge plutôt que de bien entendre.

Crystal Hefner, qui s’est mariée avec le fondateur de la marque aux oreilles de lapin en 2013 alors qu’elle avait 26 ans et lui 86, a fait quelques révélations étonnantes dans son autobiographie Only Say Good Things, qui paraîtra au début de 2024.

• À lire aussi: Une mannequin pour Playboy se fait payer jusqu’à 2000$ pour tester la fidélité des hommes

Ainsi, il a été permis à Page Six d’apprendre que le femme désormais âgée de 37 ans y raconte qu’Hugh Hefner consommait tellement de Viagra, un médicament servant traiter les troubles érectiles, qu’il était devenu sourd d’une oreille.

Des études scientifiques ont en effet déjà démontré un lien entre la perte d’ouïe et l’utilisation prolongée de Viagra.

Selon sa veuve, Hefner ne s’inquiétait guère de sa santé acoustique si sacrifier celle-ci était le prix à payer pour maintenir sa qualité de vie sexuelle.

AFP



«Hef a toujours dit qu’il préférait être sourd et pouvoir avoir des relations sexuelles», écrit-elle dans son livre. «Bizarre.»



Dans son bouquin, elle se remémore également les orgies auxquelles elle devait participer, ainsi que le contrôle qu’exerçait sur elle l’homme d’affaires qui valait 50 millions de dollars étatsuniens au moment de son décès en 2017.

• À lire aussi: Hugh Hefner, le patron de Playboy, exigeait des orgies cinq soirs par semaine et droguait les femmes, selon un nouveau documentaire



Depuis, celle qui a reçu un manoir valant 5 millions de dollars et une somme de 7 millions de dollars, fait tout ce qu’elle peut pour se «déprogrammer».



«J'ai tenu cette promesse [de ne dire que de bonnes choses au sujet de son mari] au cours des cinq dernières années. Après être passée par de nombreuses thérapies et étapes de guérison, j'ai réalisé que je devais être honnête à propos de mon séjour là-bas [au manoir Playboy]. Le livre est à propos de guérir d’un environnement toxique.»

À voir aussi sur le Sac de Chips: