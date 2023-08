L’ex de Britney Spears sans emploi depuis le divorce

Sam Asghari serait sans emploi depuis son divorce fort médiatisé de la princesse de la pop.

Une source aurait confié au magazine Page Six que l’acteur n’avait aucun contrat de prévu dans un futur rapproché.

L’homme de 29 ans est membre de la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs américains, en grève depuis plusieurs mois.

AFP

«Sam attend toujours son moment de gloire», a dit la source au média américain.

Britney Spears et Sam Asghari ont annoncé leur divorce plus tôt en août, un an après leur union.

D’ailleurs, c’est la chanteuse de 41 qui soutiendrait financièrement son ex-conjoint pour le moment.