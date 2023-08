Lupita Nyong'o rend hommage à Chadwick Boseman à l'occasion de l'anniversaire de sa mort

Lupita Nyong'o évoque avec beaucoup d’émotion Chadwick Boseman.

Dans un post Instagram, la star de Black Panther s'est souvenue de sa co-star Marvel, décédée le 28 août 2020, après une bataille secrète de quatre ans contre un cancer du côlon. Il avait 43 ans.

« Il y a trois ans aujourd'hui, j'ai ressenti une douleur singulière à l'annonce de la mort de @chadwickboseman. La confusion était si profonde qu'il m'a fallu des mois pour faire à nouveau confiance au sentiment de joie », a légendé Lupita Nyong'o, 40 ans, sur une photo en noir et blanc de Chadwick Boseman posant dans un aéroport.

« C'est une photo que j'ai prise à l'aéroport lorsque nous sommes arrivés en Corée du Sud en 2018. Nous venions d'apprendre à faire le cœur de bébé avec nos doigts », se souvient-elle.

« Ici, Chadwick ajoutait sa touche suave. Nous avons passé 72 heures magnifiques là-bas, et ce souvenir me remplit de joie », a poursuivi Lupita Nyong'o à propos de leur voyage.

« La mort est difficile à comprendre, peut-être encore plus difficile à accepter. Mais l'amour généré par la vie qu'il a vécue alimentera chaque anniversaire marquant son absence », a écrit l'actrice de Little Monsters, avant de conclure : « Chadwick n'est peut-être plus sur nos photos, mais il sera toujours dans nos cœurs ».