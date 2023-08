Maisons des ainés: des postes à combler au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les maisons des ainés du Saguenay-Lac-Saint-Jean devraient ouvrir leurs portes cet automne, même s’il manque toujours des employés.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean assure que tout le personnel nécessaire sera en place pour bien accueillir les premiers résidents. C'est le volet alternatif qui ne sera pas en opération tout de suite. Ces endroits accueilleront des résidents qui ne sont pas des ainés, mais qui ont des besoins particuliers.

La maison de Roberval doit être opérationnelle dès le 20 septembre. Suivront ensuite Alma et Chicoutimi.

Le syndicat régional a des solutions à proposer pour que l'accueil des premiers résidents se passe bien. Il aimerait qu'on rehausse le nombre de postes à temps plein. «Présentement, on essaie de mettre beaucoup de pression. Mais souvent, on a l'impression que l'employeur est d'accord à mettre du temps supplémentaire, mais quand c'est pour qu'il y ait des gens en surplus, ça devient beaucoup plus difficile», a expliqué Olivier Côté, président régional de la CSN.

L'organisation syndicale dénonce que toutes les décisions doivent passer par le ministère de la Santé plutôt que par les autorités régionales.

Dans quelques semaines, ce sera l'opération déménagement. Les ainés seront transférés des CHSLD vers les nouveaux milieux de vie sur une période de deux jours.

«On va faire visiter aux familles et aux proches des résidents les nouvelles maisons des ainés pour prendre connaissance des lieux puisqu'ils vont faire partie du comité d'accueil lorsqu'il va y avoir le déménagement. Aussi, le but c'est de faire ça rapidement parce qu'on sait qu'un déménagement, ça peut causer du stress», a relaté la conseillère en communications au CIUSSS régional, Mélissa Bradette.

Par ailleurs, une journée de recrutement se tiendra à la maison des ainés du secteur de Chicoutimi-Nord pour pourvoir les postes qui sont toujours vacants. Elle aura lieu le 7 septembre prochain.