Martin Matte impatient de présenter son talk-show

Martin Matte a fait une apparition éclair au lancement de programmation de TVA, mardi, parce qu’il devait se rendre sur le plateau de son nouveau talk-show pour tourner le pilote.

L’humoriste, comédien et maintenant animateur est fébrile à un mois de l’entrée en ondes de sa nouvelle émission, Martin Matte en direct, un rendez-vous qu’il peaufine depuis des mois.

«Je suis très content d’être en direct, j’ai le goût de ça, c’est un prolongement de ce que je faisais sur scène. J’ai très hâte!» a-t-il dit à un parterre de vedettes, de personnalités et de journalistes.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«J’ai rodé mon talk-show, c’est un peu drôle», a-t-il ajouté, disant avoir occupé la scène du Bordel pour se faire la main. «J’ai le goût de faire un talk-show, j’ai le goût de m’amuser, j’ai le goût que ce soit audacieux, que ce soit drôle, qu’on ait du fun!»

Dix rendez-vous sont prévus à compter du jeudi 28 septembre, à 20 h, alors que Martin recevra Patrick Huard. Une fiction humoristique hebdomadaire intitulée Le dernier lien mettant entre autres en vedette Roy Dupuis, Alexis Martin, Isabel Richer et Geneviève Schmidt figurera aussi au menu de Martin Matte en direct, dont Dumas assure le thème musical, en plus d’être à la direction musicale.

Avant l’arrivée de Martin Matte en direct, TVA proposera Brasserie chez P-A les 14 et 21 septembre, ainsi que deux autres épisodes avant Noël avec l’humoriste P-A Méthot aux commandes.

De gros retours

Pour cette rentrée de septembre, TVA ramène bien entendu ses émissions les plus populaires, comme Chanteurs masqués, qui est la plus regardée au Canada avec une moyenne de 1,8 million de fidèles. La troisième saison démarre le dimanche 17 septembre, à 19 h. Suivra le même soir Révolution, dont la cinquième saison, toujours aussi émouvante, fera place à la nouvelle maitre Mel Charlot aux côtés de Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La quatrième saison de Si on s’aimait sera diffusée du lundi au jeudi, à 19 h, dès le 11 septembre, tout de suite après la quotidienne Indéfendable, qui revient pour une deuxième saison afin de satisfaire ses 1,5 million de curieux, en moyenne, soir après soir.

Sorcières», Mégantic, Alertes...

En matière de fiction, TVA mise beaucoup, dès le 11 septembre, sur sa nouvelle série annuelle Sorcières mettant en vedette Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell. Pour marquer l’arrivée de Sorcières dans la case de 20 h, la chaine diffusera immédiatement après le deuxième épisode de cette saga familiale, repoussant le retour d’Alertes au 18 septembre, à 21 h.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Mégantic, œuvre forte émanant de Club illico, s'amène à TVA le mardi 12 septembre, à 20 h. Suivra la même histoire, mais en version documentaire, Lac-Mégantic – ceci n’est pas un accident, une œuvre qui est portée par Philippe Falardeau.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La rentrée ramène aussi Portrait-robot (saison 2) et les téléspectateurs pourront découvrir Le temps des framboises et le jeu magnifique de Sandrine Bisson qui y tient le rôle principal. On dira par ailleurs au revoir en décembre à la famille Thomas de la série Les moments parfaits. Il ne reste que quelques épisodes pour boucler la boucle.

L’hiver sera marqué par le retour de La Voix pour une 10e saison – on élimine les directs cette pour condenser les tournages avant les Fêtes et la saison passe de 13 à 12 épisodes – ainsi que La vraie nature, qui reprendra aussi du service chez Jean-Philippe Dion. L’île de l’amour prendra pour sa part une pause.

TVA domine la concurrence avec 41 parts de marché, en incluant les chaines spécialisées, et TVA+ a affiché une croissance de 32 % de ses visionnements en un an.