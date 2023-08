Martin Picard et Stefano Faita au cœur de «MasterChef» l’hiver prochain à TVA

Amis dans la vie, les chefs Martin Picard et Stefano Faita seront au cœur de l’adaptation québécoise MasterChef, que diffusera TVA l’hiver prochain, du lundi au jeudi, tout de suite après Indéfendable.

Les deux hommes seront juges sur cette nouveauté manufacturée par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu.

Ils évalueront les plats des concurrents – qui ne devront jamais déjà bossé en restauration –, en plus de proposer des épreuves, de piloter la compétition et de faire rayonner leur savoir-faire derrière les fourneaux, eux qui possèdent et exploitent des restaurants, en plus d’être figures incontournables du petit écran à travers plusieurs émissions à succès.

PHOTO DE JULIE PERREAULT FOURNIE PAR TVA

Les cuisiniers du dimanche recherchés doivent être persuadés de faire un bon tartare ou un bon braisé, mais au-delà du talent en cuisine, la production est en quête de gens qui ont de la personnalité et de la détermination à revendre.

Un grand prix de 50 000 $ ira au gagnant, en plus du trophée MasterChef, au terme de la première saison qui s’étalera sur 52 épisodes demi-heures réalisées par Guillaume St-Arnaud (Sortez-moi d’ici!) et produites par Marie-Ève Gariépy.

Soulignons que près de 70 versions ont été tournées à travers le monde à partir du concept développé par Banijay, au Royaume-Uni. C’est dire comment le Québec était dû pour avoir sa propre adaptation. Plus de 500 saisons ont ainsi été tournées pour un total de plus de 10 000 épisodes à travers la planète.

«Pixcom est enchanté de collaborer avec Martin Picard et Stefano Faita en tant que juges pour la réalisation de MasterChef. Leur rôle consistera à guider les participants tout au long de leurs parcours individuels, tout en admirant leur progression. Ils seront une source d'encouragement, les incitant à se surpasser et à persévérer sans relâche!» ont indiqué les producteurs exécutifs Nicola Merola et Charles Lafortune de Pixcom, la boite qui produit aussi Indéfendable.

Au lancement de programmation de TVA, Charles Lafortune a aussi indiqué que 3000 personnes s’étaient déjà inscrites. «Il y a 135 [profils] que l’on trouve vraiment intéressants, on va faire des auditions», a-t-il dit.