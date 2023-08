Météo au Québec: le temps alternera entre soleil et nuages avec un effet humidex

Le temps attendu pour la journée de mardi sera marqué par une alternance de champs nuageux et de périodes ensoleillées avec toutefois des averses dans certains secteurs du Québec.

Les secteurs de l’Abitibi et de l’Estrie sont en effet concernés par de possibles averses avec des risques d’orage par moment, alors que dans le reste du sud de la province sera épargné.

À Montréal, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des températures confortables et un effet humidex avec des valeurs de 32 durant une partie de la journée.

Le même scénario est attendu dans le centre de la province, si l’on exclut les régions de l’Estrie et de la Beauce, concernées elles par un risque d’averses malgré la présence d’un effet humidex.

Environnement Canada prévoit 40 % de probabilité d’averses pour certains secteurs de l’est du Québec, mais le soleil sera plus présent sur la Côte-Nord où le mercure sera en baisse.

La chute des températures va se généraliser mercredi, alors que l’agence fédérale anticipe de la grisaille avec du temps pluvieux pour la majeure partie du Québec.

Ce sera donc tout un contraste entre l’humidité ressentie ces derniers jours et la sensation de froid avec la chute des températures qui ne dépasseront pas les 20 degrés à Montréal.