«On se prépare pour le pire»; des Québécois de la Floride sur le qui-vive

Alors que la Floride se prépare pour l’arrivée de l’ouragan Idalia, des Québécois qui ont choisi d’aller vivre dans le Sunshine State ont expliqué, en entrevue à l’émission «Le Bilan» comment ils appréhendent les prochaines heures et les prochains jours.

Jo Ann Forcier, qui habite à The Villages, dans le centre de la Floride, estime que des tornades, des orages et des pluies abondantes sont à prévoir, bien que l’ouragan ne devrait pas frapper son secteur directement.

«On ne sait jamais. Ça peut toujours changer, donc on se prépare pour le pire», affirme-t-elle.

Pour le reste, la Québécoise qui a adopté la citoyenneté américaine raconte avoir ramassé tout ce qui se trouvait à l’extérieur de sa résidence.

«On a beaucoup de nourriture qui se mange froide parce qu’on s’attend à perdre l’électricité», ajoute Mme Forcier.

De son côté, Francis Bourassa s’est récemment installé à Fort Myers avec sa femme et leur fille.

L’ouragan devrait passer assez loin de chez lui, mais le Québécois a préféré ne pas prendre de risque. Celui-ci a écouté les conseils de ses voisins et est allé acheter des provisions d’eau et de nourriture. Il a également des réserves d’essence et de papier de toilette.

M. Bourassa estime avoir assez de vivres pour pouvoir manger et boire pendant deux semaines.

«Hier, on est allé au Wal-Mart et il n’y avait déjà plus de bouteilles d’eau», mentionne-t-il.

Malgré tout, le Québécois demeure optimiste quant aux conséquences du passage d’Idalia pour son secteur.

«C’est sûr que si ça avait passé directement à Fort Myers, on aurait probablement pris l’avion ou on se serait déplacé en auto. Étant donné que c’est un peu plus loin cette fois, on va juste plus se préparer où on habite», explique-t-il.

