Ouverture d’une nouvelle maison pour sans-abris à Chicoutimi

Les nouvelles installations sont prêtes, les usagers pourront emménager, mercredi, dans la nouvelle maison pour sans-abris de Chicoutimi.

Jeudi, ce sera au tour des gens en refuge d’urgence d’y faire leur entrée. Le directeur général de la Maison des sans-abris de Chicoutimi, Yanick Harvey, n’a pas caché sa fébrilité.

«C'est énervant. On a travaillé fort dans les derniers mois pour en arriver à aujourd'hui», a-t-il dit

Les nouvelles installations pourront recevoir jusqu'à 76 usagers: 36 en hébergement et 40 en refuge. Le double de l'ancienne maison sur la rue Lafontaine.

«On a un bâtiment de 30 000 pieds carrés, juste pour le volet hébergement. C'est sûr qu'on va avoir moins de désorganisation parce qu'il y en a qui étaient quatre dans la même chambre. Ce sera désormais des chambres individuelles» a indiqué M. Harvey.

La directrice du programme en santé mentale, dépendance et itinérance du CIUSSS, Marika Borne, estime que l’endroit aura aussi un impact positif sur le plan social.

«On croit que le fait d'avoir un milieu plus favorisant va aider la création de liens, a-t-elle souligné. [...] Surtout avec la clientèle en situation d'itinérance, on est capable d'introduire un changement et une transformation.»

Quatre nouvelles ressources s’ajouteront à l’équipe. D’autres postes sont toujours à combler, entre autres, en travail social et en psychologie. La nouvelle maison pour sans-abris cherche également du financement pour réussir à augmenter l’offre de services cet hiver, en cas de débordements dans les refuges d’urgence.

Des réticences

Pour assurer un meilleur encadrement, les usagers devront respecter un nouveau code de vie en ce qui a trait au savoir-être et au savoir-vivre pour assurer un meilleur environnement. Ces nouvelles règles ne font pas le plaisir de tous, certains usagers souhaitent d’ailleurs rester à l’ancien bâtiment.

«Il y en a qui ne veulent pas trop déménager, ils veulent encore rester en bas, ils ont des inquiétudes parce qu'ils arrivent dans un nouveau milieu et peut-être qu'ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils voulaient faire avant. Il y en a qui ne sont pas contents, mais c'est une minorité», a expliqué Yanick Harvey.

Le Service de police de Saguenay est aux aguets et se dit prêt à réagir en cas de débordements.

«On a déjà commencé à le vivre aujourd'hui avec des bénéficiaires qui sont déstabilisés par tout ce qui s'en vient. On va être dans nos centres-villes, on va suivre cette clientèle-là et si on a besoin de personnel supplémentaire, c'est sûr qu'on va ajouter des effectifs», a mentionné le porte-parole pour le Service de police de Saguenay,Luc Tardif.

Certaines personnes en situation d’itinérance refusent l’aide qui leur est offerte et préfèrent rester dans la rue. La ville de Saguenay s’affaire actuellement à trouver des solutions .

«Je travaille actuellement pour si c'est possible faire une escouade de civilité qui pourrait être dans les rues pour pousser sur la civilité, pour mieux encadrer», a signalé la conseillère municipale du district, Mireille Jean.

Par ailleurs, des discussions sont en cours pour pérenniser les services offerts aux personnes en situation d'itinérance au Lac-Saint-Jean. De l'hébergement de jour et de nuit pourrait éventuellement être offert à Alma et Roberval.