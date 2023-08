Parler de santé mentale en amour, c’est payant!

Parler de santé mentale sur les applications de rencontres serait séducteur selon le dernier sondage de l’application «Bubble».

Plus d’une personne sur deux apprécie le fait que son partenaire aborde le sujet de santé mentale.

«C’est quelque chose qui peut surprendre parce que la santé mentale c’est un tabou par contre avec la pandémie, on voit que le discours sur la santé mentale a été démocratisé, normalisé, donc les gens se sentent de plus en plus à l’aise de parler de ça et se sentent même rassurer lorsque l’autre parle de santé mentale», mentionne Laïma A. Gérald, chroniqueuse spécialisée en relations amoureuses.

Les habitudes semblent changer sur ces applications qui autrefois favorisaient plus souvent des rencontres éphémères.

«Les gens ont envie de rencontrer des personnes qui sont gentilles et bienveillantes. On aurait environ 70% des gens qui préfèrent rencontrer une personne avec ses qualités plutôt qu’une personne qui les attirent physiquement», souligne-t-elle.

