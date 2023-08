Piquée profondément par une raie en nageant dans la mer

Une femme de Floride est passée à deux doigts de la mort après avoir été piquée profondément par une raie alors qu’elle profitait d’une belle journée à la plage, mardi dernier.

Kristie O'Brien visitait Bahia Beach située près de Saint Petersburg en Floride avec son conjoint. Lorsqu’elle a plongé dans l’eau peu profonde, elle a immédiatement senti qu’elle se faisait piquer.

«Dès que je me suis immergée dans l’eau, j’ai senti que quelque chose me piquait», a-t-elle raconté en entrevue à Fox News.

Lorsqu’elle est ressortie de l’eau, son mari a été horrifié par ce qu’il a vu : une raie vivante suspendue par sa queue dans son dos, et son épine venimeuse plantée dans l’épaule droite de sa conjointe.

courtoisie de Kristie O'Brien

Kristie O'Brien estime que l’épine de la raie était enfoncée à plus de 4 pouces dans sa peau et a même frôlé ses poumons. La raie était agitée, mais Kristie O'Brien essayait de rester calme sans bouger.

«Mais j'étais certaine que j'allais mourir parce que, tout le monde se souvient de Steve Irwin (le chasseur de crocodiles à la télévision) quand il a eu littéralement la poitrine perforée par une raie», ajoute la femme.

Steve Irwin a été tué par une raie en 2006 lorsqu’il était en tournage dans la Grande Barrière de Corail.

Les ambulanciers qui sont venus au secours de Mme O’Brien ont coupé la queue de la raie, mais sans enlever ses épines de la peau, c’est l’équipe de traumatologie de l’hôpital qui a effectué la délicate opération.

courtoisie de Kristie O'Brien

Trois jours plus tard, la femme était toujours hospitalisée pour l’empoisonnement au venin qu’elle a subi à la suite de la piqûre. Elle devait y rester sept jours en raison des risques d’infection.

En tant que résidente de longue date de la Floride, O'Brien a déclaré qu'elle ne craignait pas de retourner à l'eau.

«Je retournerai dans l'eau, mais probablement pas dans la baie. Je ne nagerai probablement pas dans la baie», a-t-elle spécifié.

Sur la base de sa couleur et de sa taille, on pense qu'il s'agit de la raie pastenague du sud qui, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, est une espèce non agressive et normalement peu dangereuse pour les humains, à l'exception de son dard qu’elle utilise lorsqu’elle se sent attaquée.

Un GoFundMe a été créé pour l’aider à payer les factures médicales.