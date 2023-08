Pourvoiries: Un bilan désastreux en Mauricie

Les pourvoiries de la Mauricie dressent un bilan de saison désastreux, en raison des feux de forêt.

En raison des incendies, les propriétaires touchés par des mesures de la SOPFEU ont perdu au minimum des dizaines de milliers de dollars. Certains devront faire des pieds et des mains pour se sortir la tête de l'eau dans les prochaines années.

La saison des pourvoiries tire à sa fin, et le constat est sombre: c'est le pire bilan jamais dressé par les pourvoyeurs en Haute-Mauricie. Les feux de forêt, qui ont interdit l'accès aux sites durant plusieurs semaines, ont eu un impact majeur sur le bilan financier. Par exemple, à la Pourvoirie Chalets Gouin, le propriétaire enregistre des pertes d'environ 150 000$.

«Ce sont des centaines et des millions de dollars qu'on a perdus en pourvoiries. Personne ne va pouvoir récupérer cet argent-là», a indiqué le président de l'Association des pourvoiries de la Mauricie, Dany Tremblay.

Ces pertes financières risquent de suivre certains propriétaires pendant plusieurs années. M. Tremblay estime qu'il pourrait en prendre jusqu'à dix ans avant que certains propriétaires s'en remettent.

De plus, les établissements ont continué de verser des salaires aux employés, sans oublier toutes les différentes factures qui continuaient de s'accumuler.

La saison 2024 risque d’être aussi compliquée. Les groupes qui ont dû annuler leur séjour cette année ont remis à l'an prochain. Certains vont seulement payer la balance de leur séjour, puisqu'ils avaient déjà laissé un dépôt.

«L'année prochaine ça va être aussi mauvais parce qu'ils vont payer la deuxième partie de leur voyage, mais pas le premier», a dit le propriétaire de la Pourvoirie Chalets Gouin, Dominic Veilleux.

Et comme si ce n'était pas suffisant, les entreprises doivent rembourser avant la fin de l'année le prêt qui avait été accordé par Ottawa durant la pandémie.

«On avait eu un 60 000$ de prêts et il fallait rembourser 40 000$ deux ans plus tard sans intérêts, donc c'est quand même un beau cadeau de 20 000$ et un 40 000 sans intérêts. Encore là, pour les nouveaux propriétaires, c'est très difficile. Ils vont devoir emprunter sur le prêt, a mentionné le propriétaire de la Pourvoirie Chalets Baie du Sud, Marc-André Lavigne.

Les propriétaires auraient ainsi souhaité que la date limite de paiement soit repoussée, ce qui leur aurait permis de souffler un peu. Certains craignent de voir des fermetures d'établissements qui n'y arriveront tout simplement plus.