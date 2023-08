Propos violents envers les policiers: le Cégep du Vieux Montréal se dissocie de l’agenda des étudiants

Le Cégep du Vieux Montréal se dissocie du contenu publié dans l’agenda étudiant qui incite «à la violence» envers les policiers, alors que les attaques contre des agents se multiplient au Québec.

«Le Cégep dénonce toute forme de violence et est d’avis que le texte et les images qui y sont associés vont à l’encontre de son projet éducatif et des valeurs partagées», indique la direction dans un communiqué publié le 21 août.

Le Journal a constaté que plusieurs parents et étudiants ont dénoncé sur les réseaux sociaux l’agenda 2023-2024 produit par l'Association générale étudiante du Cégep du Vieux Montréal (AGECVM).

Sur la couverture de celui-ci, on aperçoit notamment l’acronyme ACAB, qui signifie en anglais: All Cops Are Bastards (tous les policiers sont des salauds). Sous cette mention, on reconnaît une voiture du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en flammes.

L’Asso se défend

Notre représentant a mis la main sur un texte écrit contre les policiers, à la page 63 de l’agenda, dont le titre est: «L’origine et le rôle de la police dans le système capitaliste!»

«La police ne peut nous dominer que si nous demeurons isolés-es. Si tous-tes ceux-celles qui l’haïssent se soulèvent ensemble, ils-elles seront impuissants-es à nous arrêter», peut-on y lire.

Anne-Louise Savary, directrice des communications du Cégep du Vieux Montréal, nous a transmis mardi leur communiqué envoyé à tous les élèves sur le portail de l’établissement.

«Le Cégep rappelle qu’il n’est pas impliqué dans la production de cet agenda et qu’il n’a pas droit de regard sur son contenu», mentionne la direction.

De son côté, l’association étudiante a déploré que l’administration du cégep présume que leur texte et leurs images sont une «incitation à la violence».

«Il est irrationnel et stigmatisant de présumer que toute potentielle action pour dénoncer la brutalité policière se doit d’être violente. Il est aussi important de noter que le texte repris dans l'agenda se base en grande partie sur des faits historiques liés à la lutte contre la brutalité policière», se défend l’AGECVM.

Notons que l’agenda avait pour thème «Histoire et continuité du militantisme étudiant». La brutalité policière était donc un «sous-thème», explique l’association.

Plusieurs attaques récentes

Cette controverse survient alors que plusieurs policiers ont été attaqués au cours des derniers mois au Québec, comme le rapportait Le Journal le mois dernier.

La Presse canadienne a rapporté qu’ un policier de la Sûreté du Québec a été hospitalisé le 17 août dernier, après avoir été percuté par un automobiliste qui a délibérément foncé sur lui.

Un agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a aussi été poignardé en pleine rue , le 26 juillet, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Le 8 juin 2023, un policier du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a été blessé après avoir été heurté volontairement par un conducteur interpellé pour vol de véhicule.

Des projectiles ont aussi été lancés le 7 juin 2023 sur deux patrouilleurs, à Montréal, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville .

