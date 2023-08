Shakira recevra le prix Video Vanguard lors des MTV Video Music Awards

Shakira est lauréate du prix Video Vanguard.

La chanteuse colombienne entrera dans l'histoire des VMA en devenant la première artiste sud-américaine à recevoir cette prestigieuse distinction le 12 septembre. Shakira sera également la deuxième Latina à remporter le prix, après Jennifer Lopez, qui l'a reçu en 2018.

En plus de recevoir ce trophée très convoité, la chanteuse de 46 ans chantera aux VMA pour la première fois depuis dix-sept ans. En effet, depuis 2013, la tradition veut que le lauréat du prix se produise lors de la cérémonie, en interprétant généralement une sélection de ses succès les plus connus. Justin Timberlake avait inauguré cette coutume.

Ces dernières années, les femmes ont dominé cette catégorie. La chanteuse de Whenever, Wherever suit Nicki Minaj (2022), Missy Elliot (2019), Jennifer Lopez (2018), Pink (2017) et Rihanna (2016). Kanye West (Ye) a été le dernier artiste masculin à remporter le prix en 2015.

En janvier, Shakira a lancé sa collaboration avec Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, qui a atteint la 9e place du Hot 100. Elle est aussi devenue la première chanteuse à atteindre le top 10 avec un titre en espagnol. La chanson a également permis à l'artiste d'établir 14 records du monde Guinness, dont celui de la vidéo latine la plus regardée sur YouTube en 24 heures.

L'artiste de Waka Waka (This Time for Africa) a été nommée pour quatre prix aux VMA cette année : Artiste de l'année, Meilleure collaboration pour son titre TGQ avec Karol G, Meilleure latine pour Acróstico - le troisième single de son 12e album studio à venir - et le prix Video Vanguard.

Les VMAs 2023 seront diffusés en direct du Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, le 12 septembre.