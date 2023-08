La hausse du prix de la facture du tramway de Québec combiné avec l’acceptabilité du projet pousse l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair, à croire que le dossier est clos.

«Regarde ce qui s’est passé avec le REM de l’Est, la mairesse Plante n’aimait pas le projet. Elle fait des modifications et finalement ça coûte 32 milliards. M. Legault dit "on oublie ça" pendant que la mairesse affirme qu’elle est encore en train de discuter. Je pense que le maire de Québec le sait très bien que son projet de tramway est "finito". Ils vont peut-être faire autre chose, mais le tramway [on peut oublier ça]», mentionne Thomas Mulcair.

Une opinion que ne partage aucunement sa collègue de LCN, Elsie Lefebvre, qui croit plutôt que les différentes instances travaillent pour améliorer le projet.

D’ailleurs, elle avance que le tramway doit fonctionner au Québec puisque c’est un projet qui risque de coûter encore plus cher dans une dizaine d’années.

«J’ai parlé avec des gens dans l’entourage du maire et ils travaillent sur le projet plus que jamais. Le problème de fond c’est qu’on annonce des lignes de tramway, une dizaine de kilomètres, une fois aux dix ans, comment voulez-vous que l’on soit compétitif au niveau mondial? Il y a des tramways partout au Canada et en Europe donc si l'on ne fait pas ce virage là on va encore s’en mordre les doigts et dans dix ans les prix auront doublé, il faut se lancer maintenant. Je suis découragé, on a l'impression que l'on est capable de faire une ligne d’autobus et c’est à peu près tout au Québec», explique Elsie Lefebvre.

Voyez l’échange enflammé entre les deux anciens politiciens dans la vidéo ci-dessus.