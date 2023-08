Un sens unique qui provoque la grogne dans Rosemont

L’implantation d’un sens unique provoque la colère de citoyens dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, qui ont manifesté mardi matin pour dénoncer la situation.

Une soixantaine de personnes étaient réunies, et une pétition a permis d’amasser 800 signatures d’opposants.

Dès aujourd’hui mardi, la circulation en sens unique sur la rue Midway, entre Mont-Royal et Omer Lavallé. Une voie de circulation a aussi été retranchée.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Les citoyens craignent que la circulation soit redirigée dans les rues résidentielles, endroits où jouent les enfants et où il y a beaucoup d’activités familiales.

La Ville de Montréal avait déjà exprimé la semaine dernière qu’elle ne reculerait pas et assure que le sens unique est implanté pour assurer la sécurité.

Selon des données, des pointes de vitesse à 60 km/h sont enregistrées, alors que la limite est de 30 km/h.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«La manifestation est pour protester contre le changement, mais aussi protester la façon dont ça été fait. Le changement a été effectué sans consulter le public, malgré ce que le maire [de l’arrondissement] François Limoges dit», explique un manifestant.

En entrevue à TVA Nouvelles, le maire Limoges s’est dit ouvert au dialogue, mais soutient avoir dû agir rapidement.

«On va continuer de travailler sur la sécurisation du quartier Angus. Ce n’est pas la fin. On va travailler avec les résidents on va les rencontrer. On comprend qu’il y a des préoccupations sur les changements d’habitudes.»