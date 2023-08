Une famille brisée en raison d’une erreur administrative

Dans quelques semaines, Simon Croz, un homme du Bas-Saint-Laurent, sera déporté du pays, loin des siens, en raison d'une simple erreur administrative.

«Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) m'a annoncé que je perdais mon statut juridique au Canada le 5 mai, et depuis le 5 mai, je suis censé avoir quitté le pays, a dit Simon Croz. Je n'ai pas mis à exécution cette demande parce que j'espérais que ça se règle relativement rapidement.»

Le ministère de l'Immigration lui aurait demandé d'envoyer de nouveau sa demande de renouvellement de permis de travail après qu'une erreur se soit glissée.

Les fonctionnaires ne lui auraient toutefois pas indiqué que les dossiers se transmettent désormais uniquement de façon numérique. Immigration Canada aurait ainsi refusé de traiter son dossier.

«Aujourd'hui, mon pays c'est ici, et ma famille est ici. Je me sens un peu rejeté, alors que j'estime avoir toutes les cartes en main et les compétences pour avoir ma place. Je l’ai prouvé depuis plusieurs années», a souligné le principal intéressé.

Simon Croz déplore d’ailleurs plusieurs enjeux administratifs avec Immigration Canada.

«C'est souvent des missives qu'on envoie par courriel et on a une réponse deux mois plus tard. On n’est vraiment pas traité de manière très humaine», a-t-il déploré.

«On fait face à une machine qui est inhumaine et qui est dysfonctionnelle, a pour sa part mentionné le député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas. Ça démontre encore une fois la lourdeur, le dysfonctionnement de l'appareil gouvernemental fédéral qui se trouve particulièrement au ministère de l'Immigration.»

Une pétition en ligne, qui demande à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de revoir sa décision, a atteint plus de 2 600 signatures.