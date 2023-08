Une Montréalaise colle sur son frigo les punaises de lit qu’elle attrape dans son appart

Dans une vidéo TikTok devenue virale, une Montréalaise révèle sa façon bien particulière de se débarrasser des punaises de lit qui ont infiltré son appartement. Le hic, c’est qu’elle affirme que sa propriétaire ne veut pas payer pour un exterminateur.

• À lire aussi: Inflation et prix des maisons: les Canadiens dans une pire situation qu'ailleurs dans le monde

• À lire aussi: Crise du logement: «Augmenter les loyers, c’est la meilleure façon de s’enrichir»

«POV [point of view, point de vue en français NDLR], ta propriétaire ne veut pas payer d’exterminateur, donc tu extermines les punaises de lit à ta façon», écrit Amély Royer Larocque en introduction de sa vidéo qui, au moment d’écrire ces lignes, cumule plus de 3,1 millions de vues.

On la voit ensuite prendre un bout de papier collant avec lequel elle attrape une punaise, qu’elle colle ensuite sur une feuille de papier. Justine, Laurie, Nadine, la famille Robert: chacune des dizaines de punaises qu’elle attrape de cette manière se voit attribuer un surnom.

Amély et son conjoint indiquent avoir remarqué des boutons inhabituels depuis qu’ils sont déménagés dans leur appartement, il y a quelques semaines. Bien qu'ils se doutaient qu’il pouvait s'agir de punaises de lit, ils ont d'abord attribué les boutons à des piqûres d’ortie, puisqu’un plant se trouvait tout près de leur entrée. Le pire scénario s'est toutefois confimé le 7 août dernier: ils ont aperçu des punaises de lit.

Aussitôt, ils ont appelé la propriétaire, qui a répondu qu’elle enverrait l’homme à tout faire pour régler la situation, relate Amély.

Ce dernier a procédé à un premier traitement, le 9 août, sans succès, raconte la résidente d’Ahuntsic-Cartierville âgée de 20 ans. Il est revenu à son logement lundi soir pour procéder à un deuxième traitement, qui a mieux fonctionné que le premier. «Depuis, je n’ai pas revu de punaises», dit-elle.

Entre les deux visites, elle affirme avoir envoyé une mise en demeure par courrier recommandé à sa propriétaire, qui ne l’avait toujours pas reçue.

Photo courtoisie

Même si elle gère la situation avec humour, Amély Royer Larocque affirme souffrir grandement de l’infestation.

«J’ai été hospitalisée parce que j’ai arrêté de manger depuis. J’ai encore de la difficulté à manger. [...] Ça détruit mentalement et psychologiquement. Ça crée des traumatismes. Ce qui me trigger, c’est que ma propriétaire sait que ça me détruit et qu’elle ne fait rien. Je trouve ça inacceptable qu’elle laisse ça aller», explique-t-elle en entrevue à 24 heures.

Dans ce genre de situation, quels recours les locataires ont-ils et quelles sont les obligations des propriétaires? Un avocat spécialisé en droit du logement nous explique la marche à suivre.

Que faire quand on découvre une infestation?

1. Aviser le propriétaire

La première chose à faire, c’est de dénoncer la situation au propriétaire «le plus rapidement possible et, si possible, par écrit», indique Me Antoine Morneau-Sénéchal.

«La loi est claire: quand on a connaissance d’une défectuosité ou d’un problème dans son logement, il faut aviser le propriétaire, précise-t-il. Dans le cas d’une infestation de punaises, la rapidité va avoir une grande influence.»

2. Le propriétaire doit faire venir un exterminateur

Ensuite, c’est au tour du propriétaire d’intervenir. Il est dans l’obligation de faire affaire avec un exterminateur pour enrayer le problème, et poursuivre les traitements jusqu’à ce que tout soit réglé «parce qu’il a une obligation de résultat», ajoute l’avocat, qui est aussi enseignant en techniques juridiques au Cégep de Sorel-Tracy.

En effet, le Code civil du Québec stipule que «le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail».

• À lire aussi: Voici pourquoi les loyers coûtent moins cher au Québec qu’en Ontario

«Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.»

C’est le propriétaire qui doit assumer les frais d’extermination, à moins qu’il soit capable de prouver que l’infestation résulte d’une faute d’un de ses locataires, «ce qui est très difficile à faire» selon la jurisprudence, indique Me Morneau-Sénéchal.

«C’est toujours la responsabilité du propriétaire de procéder à l’extermination. S’il veut essayer de refiler la facture à un locataire parce qu’il pense que c’est lui qui a amené les punaises, il doit, après avoir procédé à l’extermination et l’avoir payée, exercer un recours au Tribunal administratif du logement (TAL). C’est le propriétaire qui a le fardeau de la preuve, mais ça ne le dégage pas de son obligation initiale», explique-t-il.

Dans tous les cas, tant le propriétaire que le locataire sont obligés de collaborer. Le premier, en dépêchant un exterminateur et le deuxième, en préparant le logement pour l’extermination, c’est-à-dire en bougeant des meubles ou en mettant ses vêtements dans des sacs, par exemple.

3. Et si le propriétaire refuse de faire appel à un exterminateur?

Les locataires qui, comme Amély, se butent au refus de leur propriétaire de payer pour l’extermination ont quelques recours à leur disposition.

Si le propriétaire n’a rien fait après un premier avis standard, c’est-à-dire par texto, par courriel ou au téléphone, l’étape suivante est l’envoi d’une mise en demeure. Le locataire doit y expliquer la situation au propriétaire, indiquer ce qu’il attend de lui et lui donner un délai pour agir. «Normalement, dans le cas de punaises de lit, on donne 48 heures pour agir», souligne l’avocat. Il faut ensuite bien s’assurer de faire parvenir la mise en demeure par un moyen qui permet d’avoir une preuve qu’elle a été reçue, par courrier recommandé, par exemple.

• À lire aussi: Il faut payer en moyenne 1587$ par mois pour un 3 1/2 à Montréal en août 2023

Dans les grandes villes, comme Montréal, Longueuil ou Laval, il y a des services d’inspection municipaux. En appelant à la municipalité, un inspecteur peut venir constater l’infestation, puis ordonner au propriétaire de procéder à l’extermination.

Le locataire peut s’adresser au TAL afin de demander une ordonnance de cour stipulant que le propriétaire doit procéder à l’extermination. Le locataire pourrait alors avoir droit à une compensation monétaire, comme une diminution de loyer pour la durée de l’infestation de punaises de lit et de l’extermination. Et si le propriétaire s’est «traîné les pieds», il peut aussi y avoir une compensation en dommages et intérêts, soutient Me Morneau-Sénéchal.

À voir aussi: