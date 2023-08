US Open: Leylah Fernandez se montre solide... mais ce ne fut pas assez

NEW YORK | Leylah Fernandez s'est souvent montrée solide mardi au US Open, frappant près des lignes, s'accrochant lorsqu'elle tirait de l'arrière au pointage et forçant sa rivale à commettre plusieurs erreurs, au point de la décourager par moment.

Mais ce ne fut pas assez pour venir à bout d'Ekaterina Alexandrova, une lourde commande au premier tour du haut de son statut de 22e favorite à New York, et la Québécoise s'est inclinée 7-6 (4), 5-7 et 6-4 devant la Russe, en plus de 3 h de jeu.

Leylah, actuellement 67e mondiale, est donc la troisième Canadienne à baisser pavillon d'entrée de jeu dans la Grosse Pomme, après Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic, lundi.

Avec les forfaits de Denis Shapovalov et de Bianca Andreescu avant le début du tournoi, tous les espoirs unifoliés reposent désormais sur les épaules de Rebecca Marino, 104e au monde, qui sera en action mardi après-midi contre la Roumaine Patricia Maria Tig, une joueuse qui évolue principalement au sein de l'ITF et qui est classée 700e.



Plus de détails à suivre.