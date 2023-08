Voici dans quoi les Québécois préfèrent investir

La bourse et l’immobilier restent les investissements préférés des Québécois, devant l’assurance-vie ou encore les cryptomonnaies.

C’est du moins ce que révèle un sondage publié mardi par Hello Safe.

Parmi les personnes interrogées au Québec, 42,4 % ont placé la bourse parmi leurs solutions d'investissement préférées. Il s’agit notamment du placement le plus privilégié chez les jeunes de 16-25 ans (49,38 %) et des 56 ans et plus (47,69 %), alors que les 36-45 ans sont les moins convaincus (22,73 %).

L’immobilier arrive deuxième sur le podium des investissements préférés des Québécois (36,1 %), notamment chez les 26-35 ans (72,73 %).

Enfin, l’assurance-vie (13,2 %) et les cryptomonnaies (12,5 %) restent les investissements les plus marginaux.

Aussi, 13,89 % des répondants préfèrent des investissements autres, tels que le CELI ou encore des fonds communs de placement.

Le sondage révèle également que plus de la moitié des Québécois (62,2 %) investissent leur argent eux mêmes, alors que 32,9 % passent par un courtier ou font appel à leur banque.

Le coup de sonde a été mené auprès de 624 personnes au Québec, entre le 1er septembre et le 11 novembre 2022.