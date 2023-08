Plus de dispositifs antivols nécessaires sur les nouvelles voitures, selon un organisme

Avec les véhicules qui sont de plus en plus faciles à voler, notamment en raison des clés électroniques sans contact, une organisation souhaite que les dispositifs antivols soient plus adaptés pour y faire face.

Équité Association souhaite ainsi que le «Règlement fédéral sur la sécurité des véhicules automobiles» soit revu par Transports Canada, puisqu’il le considère désuet.

«En 2007, lorsque ces normes ont été adoptées, on n'a pas tenu compte du démarrage des véhicules à l'aide d'un bouton», a déclaré mardi par communiqué Bryan Gast, v.-p., Services d'enquête, Équité Association.

«Les criminels profitent dorénavant des normes désuètes. Ils peuvent exploiter rapidement et facilement ces vulnérabilités, ce qui a mené à une augmentation importante du nombre de véhicules volés au Canada», a-t-il ajouté.

Parmi ses recommandations, l’organisme suggère que les dispositifs antivols n’aient jamais plus de trois ans afin de s’assurer qu’ils restent imperméables aux tentatives de vol toujours plus modernes.

«Alors que les consommateurs dépensent des dizaines de milliers de dollars pour un nouveau véhicule, ils ne devraient pas s'attendre à engager des frais supplémentaires pour un système antidémarrage de rechange», a souligné Terri O'Brien, présidente et chef de la direction, Équité Association.

Au Québec, les vols de véhicules ont connu un bond de 50% en 2022 par rapport à l’année précédente, selon les données de l’association.