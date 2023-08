Washington D.C.: tuée devant un McDonald’s au sujet d’une sauce

Une dispute en raison d’une «sauce aigre-douce» a fini en drame la fin de semaine passée lorsqu’elle a entraîné la mort d’une adolescente de 16 ans, poignardée par une autre à l’extérieur d’un McDonald’s de Washington D.C.

L’altercation s’est déroulée entre trois adolescentes au petit matin. Alors que Naima Liggon tentait de monter à bord d’un véhicule avec son amie, une autre fille de 16 ans s’est jetée sur elle avec une arme.

La victime a alors été poignardée à la poitrine et à l’abdomen, a expliqué lundi l’inspecteur Brendan Jasper, lors d’une audience à la Cour supérieure du District de Columbia, a rapporté le «Washington Post».

La suspecte a été arrêtée et accusée de meurtre armé au second degré. Elle a toutefois plaidé non impliquée, soit l’équivalent de non coupable pour les mineurs inculpés.

Selon son avocat, la jeune fille était en état de légitime défense lors d’une dispute déclenchée par les autres.

«Elle est la seule personne à avoir apporté un couteau dans une bagarre», a cependant déclaré la procureure Priscilla Guerrero.

«En fin de compte, quelqu'un est mort à cause d'une dispute au sujet d'une sauce», a souligné la juge Sherri Beatty-Arthur de la Cour supérieure de D.C.

Naima Liggon est la 13e personne de moins de 18 ans tuée depuis le début de l’année dans la capitale américaine.