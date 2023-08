Déneigement: une facture trois fois plus chère pour des gens de Trois-Rivières

L'inflation n'épargne pas les coûts de déneigement, si bien que plusieurs clients de compagnies de déneigement à Trois-Rivières ont constaté une hausse de leurs contrats pour le prochain hiver.

C'est le cas de Lina Bellemare, une résidente du secteur Pointe-du-Lac, qui a vu le montant de sa facture tripler.

«Je suis passée de 465$ à, cette année, avec les taxes comptées, c'est 1454$», a-t-elle indiqué.Le propriétaire de Piscines Trévi Trois-Rivières, Éric Désilets, a admis avoir augmenté ses prix pour 10% de ses clients. C'est un changement de technologie qui a notamment fait gonfler ces contrats.

«Avant on n'avait pas de système d'ordinateur dans les tracteurs. On marchait avec des cahiers Canada. Maintenant, avec les tablettes, on va sur Google Earth et on prend la grandeur de la cour. C'est sûr qu'il y en a qui ont triplé. Mais ces gens-là m'appelle et on prend entente avec eux», a expliqué M. Désilets qui se dit prêt à réduire la portion déneigée ou à étaler les paiements de ses clients.

La majorité des entrepreneurs en déneigement à Trois-Rivières contactés par TVA Nouvelles ont dit avoir augmenté leur tarif dans des proportions allant de 6 à 10%, principalement en raison de la hausse des prix du carburant, des coûts de main-d'œuvre et d'équipement.

«Il y a une hausse d'environ 40 000$ par tracteur neuf. Donc, c'est sûr qu'il faut augmenter pour être capable de donner un bon service aussi», a mentionné Alexane Duval, de Déneigement JS.

Pour la directrice générale de l'Association des déneigeurs résidentiels et commerciaux du Québec, Annie Roy, ces hausses sont nécessaires: «Les entreprises qui font leurs calculs [et] qui font leurs analyses de coûts réalisent qu'elles sont à perte et qu'elles n’ont pas le choix d'augmenter les coûts. Peut-être que les gens peuvent retourner à la pelle et à la souffleuse! C'est la solution! Mais, en même temps, quand tu vois l'ouvrage que c'est!»

Ce ne sera cependant pas un retour à la pelle pour Lina Bellemare puisqu’elle a choisi de changer de déneigeur après en avoir trouvé un à meilleur prix.