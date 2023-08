Des voisins de la nouvelle maison pour sans-abris à Chicoutimi inquiets

Une bonne partie des usagers de la maison pour sans-abris de Chicoutimi ont déménagé mercredi dans les nouvelles installations de la rue Saint-Sacrement. Plusieurs membres du voisinage de ce nouvel emplacement avaient soulevé des inquiétudes lorsque ce déménagement avait été annoncé il y a quelques mois et les réactions semblent plutôt partagées.

Si pour certains, leur arrivée ne dérange pas. Ce déménagement est loin de faire l'unanimité dans le voisinage.«Ça ne fait pas trop mon affaire. Je n’aime vraiment pas ça. Ça m'inquiète pour les vols, qu'ils se promènent aux alentours. Je suis méfiante face à ça», a confié une dame de la rue voisine qui, seulement un an après avoir emménagé dans son logement, souhaite lever les voiles en partie pour cette raison.

«La fille qui demeurait en haut est partie à cause de ça et je m'en vais aussi, je suis en train de m'acheter une maison», a-t-elle poursuivi.

Une personne qui habite tout près des nouvelles installations est loin d'être enchantée par la venue des nouveaux usagers. Même si elle n'a pas voulu commenter à la caméra, elle a admis avoir déjà entamé des procédures judiciaires.

Ouvert aux solutions

Le directeur général de l’endroit, Yanick Harvey, est conscient que l’arrivée de la nouvelle maison pour sans-abris tout près de certaines résidences peut inquiéter le voisinage. Il a affirmé vouloir collaborer avec les gens autour pour assurer une cohabitation saine et sécuritaire.

«On a mis une adresse courriel en place pour s'assurer qu'ils puissent nous communiquer leurs inquiétudes, leurs besoins. On va voir après ça avec les partenaires, le service de police, le travail de rue, l'AXEM qui s'en vient, comment on peut répondre à ces personnes-là et les sécuriser. S'assurer qu'ils ne soient pas trop dérangés par notre présence», a-t-il dit.

En tout, 220 personnes ont visité les nouvelles installations mardi, dont plusieurs membres du voisinage. M. Harvey a indiqué que la majorité des voisins avec qui il a parlé voyaient plutôt d’un bon œil leur arrivée.

«J'en ai eu qui étaient très inquiets, très peu, mais c'étaient surtout des questionnements de voir ce qu'on va faire avec le stationnement. Beaucoup de gens circulent ici à pied pour aller au centre-ville, c'est un peu ça qui était l'inquiétude et la propreté du milieu», a-t-il expliqué en précisant qu’il a invité certaines personnes à le rencontrer au cours des prochaines semaines pour trouver un terrain d’entente afin de s’assurer que tout se passe pour le mieux.