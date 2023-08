Football: Bergeron et Sow inspirent

Deux joueurs de football issus des programmes scolaires de la région réaliseront un rêve de jeunesse: jouer dans la NFL.

Matthew Bergeron et Sidy Sow ont appris mardi qu'ils avaient une place au sein des équipes qui les ont repêchés le printemps dernier, respectivement les Falcons d’Atlanta et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.À Victoriaville, on se réjouit des succès de Bergeron, en qualifiant son parcours d'exceptionnel.

TVA NOUVELLES

Pour les jeunes joueurs des Vicas, équipe pour laquelle il évoluait il y a une douzaine d'années à peine, le cheminement de l'athlète de 23 ans est une source de motivation et d'inspiration.Présent au rassemblement en avril quand le joueur de ligne offensive a été repêché en deuxième ronde, le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, cachait difficilement sa joie et sa fierté mercredi matin.

TVA NOUVELLES

Matthew, l'aîné d'une famille monoparentale de quatre enfants, a fait preuve d'une grande détermination et de persévérance pour atteindre son but.

TVA NOUVELLES

Rémi Giguère a dirigé Matthew avec l'équipe du Québec avant qu'il joigne les rangs de l'Université de Syracuse il y a quatre ans.

Il n'est pas surpris que les Falcons considèrent lui confier un poste de partant comme garde à gauche malgré qu'il soit une recrue.Sow, qui a évolué avec les Incroyables de l'école JH Leclerc de Granby, sera de l'alignement des «Pats» comme bloqueur.

TVA NOUVELLES

Tout comme Matthew Bergeron, le gaillard de 25 ans s'était démarqué lors du camp d'évaluation à Indianapolis.