Fouilles: voici quand un agent de sécurité peut regarder dans votre sac

Un agent de sécurité a-t-il le droit d’exiger de voir le contenu de votre sac? Voici dans quelles circonstances ces fouilles sont légales.

Un agent de sécurité peut effectuer une fouille sans mandat seulement s’il a une raison valable de croire qu’un crime a pu être commis dans le magasin.

«[Dans une histoire de vol], le propriétaire du bien peut par lui-même faire une fouille sans mandat s’il a les motifs raisonnables de croire qu’il y a un vol qui a été commis», a ainsi expliqué Me Marc-Antoine Harvey, avocat chez Éducaloi, en entrevue avec l’Agence QMI.

«Ça prend toujours des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise pour ce genre de fouille. On ne peut pas demander à n’importe qui de juste ouvrir son sac sans raison», a dit Me Harvey, qui ajoute qu’on ne peut pas demander à quelqu’un de vider son sac en raison de sa race, de son style vestimentaire, de son orientation sexuelle ou de ses croyances religieuses.

Si la personne refuse d’ouvrir son sac et décide de quitter les lieux, ce sera à la police de mener l’enquête pour voir s’il y a véritablement eu une infraction. Me Harvey recommande toutefois de se plier à la demande de l’agent de sécurité, et ce, même si on estime être victime de discrimination.

Il rappelle qu’il est toujours possible de filmer la scène pour avoir des preuves s’il s’agit d’une fouille injustifiée. «Je conseille d’indiquer qu’on ne consent pas à la fouille [...] et qu’on va enregistrer ce qui se passe à partir de maintenant. Après ça, c’est de se conformer à ce qu’on nous demande par les agents de sécurité», a mentionné l’avocat en précisant de ne pas oublier de demander la raison de la fouille.

Si une personne pense avoir été victime d’une fouille illégale pour des raisons discriminatoires, elle peut porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), a tenu à rappeler Simon Côté-Desjardins, conseiller en éducation et promotion des droits à la CDPDJ.

«[On] a trois étapes. Il y a la réception, donc une évaluation de la plainte. Par la suite, on va aller vers une intervention [et ensuite on va vers une résolution], a-t-il expliqué.

Accepter les règles de la place

Certains endroits, comme les festivals ou bien La Ronde, vérifient les sacs à l’entrée. Il s’agit là d’une simple mesure de sécurité inscrite dans un contrat social. Une personne qui refuse de faire vérifier son sac peut simplement quitter les lieux.

C’est dans ce même esprit de contrat social que les membres chez Costco acceptent que leur panier et leur facture soient vérifiés à leur sortie.