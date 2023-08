Harcelés par Ottawa: ils ignorent quand leur dossier sera réglé

Le gouvernement Trudeau est incapable de dire quand il pourra régulariser les dossiers des milliers de Canadiens qui reçoivent, chaque mois, des lettres leur demandant de remettre des versements de PCU, alors que les remboursements ont déjà été faits.

Mercredi, Le Journal a raconté l’histoire de deux Québécois qui dénoncent ces envois intempestifs d’Ottawa. Ils ont tous deux remboursé, il y a plusieurs mois, les paiements de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) versés en trop par le gouvernement en 2020.

Dans la foulée de la parution de notre article, plusieurs lecteurs nous ont confié qu’ils étaient pris dans le même imbroglio.

Depuis l’an dernier, l’Agence du revenu du Canada peut saisir les remboursements d’impôt des contribuables à qui le gouvernement reproche d’avoir encaissé des versements de PCU auxquels ils n’avaient pas droit. Or, dans certains cas, le fisc a saisi les remboursements d’impôt de Canadiens qui avaient déjà remis à Ottawa les sommes reçues en trop.

«Une priorité pour Service Canada»

«En raison du volume élevé de demandes de PCU, Emploi et Développement social Canada a reçu un grand nombre de remboursements, dont certains n'ont pas encore été pris en compte dans les relevés de compte mensuels. Le ministère comprend que cela peut être une source de préoccupation et s’efforce de corriger la situation dès que possible. La mise à jour des dossiers des clients est une priorité pour Service Canada», a indiqué le gouvernement, dans une déclaration envoyée mercredi au Journal.

«Les personnes qui ont remboursé une partie ou la totalité des prestations qui leur ont été versées par Service Canada au cours d’une année d’imposition antérieure recevront un feuillet T4E modifié pour cette année d'imposition», a-t-on ajouté.

«Si un particulier reçoit un feuillet T4E modifié après avoir produit sa déclaration de revenus, il devra demander une modification de sa déclaration», a prévenu Ottawa.

Rappelons que 8,9 millions de Canadiens ont bénéficié de la PCU en 2020. Lancé au début de la pandémie de COVID-19, le programme a coûté 75 milliards $ au gouvernement.