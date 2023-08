Jimmy Fallon et Stephen Colbert lancent un podcast sur les grèves à Hollywood

Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers et John Oliver s’activent pour soutenir les scénaristes et acteurs en grève.

Et ils le font en faisant ce qu’ils savent le mieux faire : animer un programme spécial, sous la forme d’un podcast. Dans un communiqué de presse publié par Billboard, Spotify a annoncé que les animateur du Tonight Show, du Late Show, Jimmy Kimmel, Seth Meyers et John Oliver animeraient un nouveau podcast couvrant les grèves en cours de la Writers Guild of America et de la SAG-AFTRA.

Le podcast en série limitée, intitulé Strike Force Five, sera diffusé chaque semaine pendant douze épisodes, à partir du 30 août (23). Spotify a été choisi comme hôte de la série et comme partenaire commercial exclusif.

Tous les bénéfices que les animateurs gagneraient grâce à Strike Force Five seront alloués au personnel au chômage de leurs émissions, notamment The Late Show With Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live!, Late Night With Seth Meyers, et La semaine dernière ce soir avec John Oliver.

Les scénaristes sont en grève pour défendre leurs droits et leurs revenus face à l’offensive des maisons de production « pour réduire le salaire », comme l’a expliqué la Writers Guild of America dans une déclaration au Hollywood Reporter.

« Alors que les bénéfices des entreprises sont restés élevés et que les dépenses consacrées au contenu ont augmenté, les scénaristes sont à la traîne, est-il précisé. Les sociétés ont profité de la transition vers le streaming pour réduire le salaire des scénaristes et séparer l'écriture de la production, aggravant ainsi les conditions de travail des scénaristes de séries à tous les niveaux. »