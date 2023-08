La baleine noire est étudiée sur la Côte-Nord

Pour protéger la baleine noire, une espèce menacée, des équipes de chercheurs des États-Unis et du Canada sillonnent leur habitat pour les étudier.

Les chercheurs analysent où elles se trouvent, en plus d’étudier leur comportement.

C’est le cas de la Station de recherche des îles Mingan sur la Côte-Nord. Une équipe a constaté depuis le milieu du mois de juillet, une présence importante de baleines noires au nord de l’île d’Anticosti.

Le travail des collaborateurs de la station consiste à photographier les mammifères marins pour identification.

L’information est partagée à Pêches et Océan Canada et au New England Aquarium, aux États-Unis, qui tient un catalogue des 300 à 350 individus qui se trouvent dans l’Atlantique Nord.

Mardi, un total de dix animaux différents ont été identifiés par les deux équipes de la station de recherche réparties dans deux bateaux différents.

Depuis sa fondation, la station de recherche concentre ses efforts à l’étude des baleines bleues, une espèce qui, avec les petits rorquals et les rorquals communs, n’a pas été nombreuse dans le secteur de Mingan, cet été.

«Ce qui est bizarre, c’est qu’on a plus de baleines franches dans le secteur de Mingan que toutes les autres espèces», a dit le président et fondateur de la Station de recherche des îles Mingan, Richard Sears.

«C’est un peu le monde à l’envers, a-t-il ajouté. Jusqu’à maintenant, on a au moins 18 différentes baleines franches identifiées. Je pense qu’il y en a eu facilement 20 à 30 dans notre secteur.»

Puisque les baleines se trouvent dans des couloirs de navigations, leur présence est signalée à la Garde côtière.

Une réglementation fédérale interdit à toute embarcation d’approcher une baleine noire à moins de 400 mètres. Les équipes de la Station de recherche des îles Mingan possèdent un permis pour approcher les animaux, les photographier et les identifier.

La saison de recherche est loin d’être terminée. Les équipes poursuivront leur travail au cours des prochaines semaines pour savoir qui fréquente le Saint-Laurent.