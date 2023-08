La ministre Guilbault sans ceinture de sécurité: «Faites ce que je dis, pas ce que je fais»

Les photos partagées sur les réseaux sociaux montrant la ministre des Transports Geneviève Guilbault au volant de son véhicule sans porter sa ceinture de sécurité font réagir. Si la ministre visiblement donne le mauvais exemple, elle n’est pas la seule à agir de la sorte.

Selon la SAAQ, près de 36% des 25 à 54 ans ne la portent tout simplement pas. Pourtant, la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques de mort et de blessures lors d’un accident de la route.

«Souvent les gens ne sont pas conscients de son importance, sans ceinture, les gens sont carrément éjectés de leur véhicule et on connait les conséquences», explique en entrevue à Mario Dumont Bertrand Godin, pilote de course et chroniqueur automobile.

«Dans une voiture de course, on a six ceintures de sécurité, alors je peux vous dire que la petite ceinture, elle a toute son importance», poursuit-il.

Par ailleurs, il explique qu’avec les équipements modernes dans les véhicules, lorsqu’il y a un impact, le siège et le volant se réajustent, la ceinture se tend. «Ces systèmes-là sont actifs et efficaces seulement si la ceinture de sécurité est bouclée» , explique le chroniqueur.

«Même dans un stationnement», on devrait la mettre, insiste-t-il.

«Je peux vous dire qu’un coussin gonflable qui se déploie, ça donne un choc énorme!»

Bertrand Godin refuse toutefois de jeter la pierre à la ministre Guilbault.

«Qui peut dire qu’il a été parfait au volant? En tout cas, pas moi. J’en ai commis des bévues dans mon histoire de conducteur. ‘’Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais’’ça ressemble un peu à ça, dit-il en commentant le comportement téméraire de Mme Guilbault.

Le pilote considère qu’avec l’éducation et la sensibilisation, les gens viendront à comprendre l’importance du port de la ceinture, et les dangers auxquels ils s’exposent s’ils ne la mettent pas.