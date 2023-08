Les produits de Shein seront disponibles dans certains magasins

Le détaillant en ligne de «fast fashion» Shein pourrait étendre ses tentacules et vendre ses produits dans certains centres commerciaux.

La société mère de Forever 21, le groupe Sparc, a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Shein, dans lequel il devient actionnaire minoritaire. Shein obtiendrait également une participation d’un tiers dans le groupe Sparc.

Sparc est un partenariat entre une société immobilière Simon Groupe, et Authentic Brands Group. Les marques Brooks Brothers et Nine West y sont associées.

Shein, extrêmement populaire en ligne, est présente dans 150 pays et compte plus de 250 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

L'accord avec Shein permettra au groupe Sparc de développer davantage ses marques grâce à la portée du géant de la «mode jetable».

«En travaillant ensemble, nous fournirons des produits encore plus innovants et avant-gardistes aux passionnés de mode du monde entier», a déclaré Marc Miller, PDG de Sparc.

En échange, Shein souhaite vendre ses produits dans des magasins physiques, en particulier Forever 21, qui compte une jeune clientèle similaire à celle de Shein, rapporte CNN Business.

Toutes deux sont des marques de «fast fashion» ou mode «jetable», modèle critiqué pour son impact négatif sur l’environnement, l’économie locale, et les mauvaises conditions de travail des employés.

L’entente «nous aidera à générer une croissance évolutive et, ensemble, à rendre la mode plus accessible à tous», a déclaré Donald Tang, président exécutif de Shein, dans un communiqué de presse.

Les détails financiers du partenariat n'ont pas été divulgués. Les magasins Forever 21 n’existent plus au Canada.

Les 44 magasins canadiens ont fermé leurs portes en novembre 2019.

Shein a toutefois organisé une grande vente de type «pop-up» à Brossard en juillet dernier, attirant une foule très nombreuse de consommateurs.