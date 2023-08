Lueur d’espoir: hausse impressionnante des futurs profs dans certaines universités québécoises

Des universités entrevoient une hausse impressionnante du nombre de futurs enseignants inscrits dans leurs programmes cet automne, une lueur d’espoir en ces temps de pénurie.

«À moins qu’il se produise une catastrophe naturelle, ça va être notre plus gros nombre total d’étudiants inscrits en enseignement depuis 10 ans», dit Christine Hamel, vice-doyenne aux études à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval.

L’Université Laval s’enligne vers une augmentation globale de 20% dans ses programmes de baccalauréat et de maîtrise qualifiante en enseignement. Au préscolaire et au primaire, la hausse estimée atteint même 29%.

Quand elle a récemment révélé cette tendance à des dirigeants de centres de services scolaires, plusieurs étaient émus, avoue Mme Hamel.

«Malgré tout ce qu’on entend dans les médias, [les gens] veulent venir enseigner pareil».

Le Québec vit actuellement une grave pénurie de personnel dans ses écoles. Depuis l’an dernier, plusieurs facultés d’éducation observent toutefois des signaux encourageants pour le moment où tous ces futurs enseignants arriveront en renfort, dans quelques années.

Le Journal a obtenu le nombre d’inscriptions à quelques jours de la rentrée universitaire auprès de huit facultés d’éducation. Les chiffres sont préliminaires puisqu’ils peuvent encore bouger jusqu’à la mi-septembre.

Hausse fulgurante en Abitibi

À l’Université du Québec en Abitibi (UQAT), on compte à ce jour près de 50 inscriptions de plus dans les baccalauréats en enseignement qu’à l’automne dernier, ce qui représente une hausse de 70%.

À l’Université du Québec à Chicoutimi, la hausse est estimée à 14%.

Pour les professeurs interrogés, il est difficile d’expliquer ces tendances. Plusieurs mentionnent des facteurs hors de leur contrôle, comme des dynamiques démographiques ou le coût de la vie dans les grands centres.

Mais pour certains qui voient leurs cohortes augmenter, la souplesse de leur offre y est peut-être pour quelque chose.

Par exemple, l’Université Laval accepte beaucoup de candidats adultes qui ne sont pas passés par le collégial avant de s’inscrire. De plus, son programme de maîtrise qualifiante n’exige pas que l’étudiant soit déjà embauché par un centre de services scolaire, illustre Mme Hamel.

Par ailleurs, les futurs enseignants sont maintenant admissibles à recevoir 2500$ par session grâce aux bourses Perspective Québec, qui visent les domaines en pénurie de main-d’œuvre.

En région, les bourses d’exonération de frais majorés permettent à des étudiants internationaux de payer des frais de scolarité semblables à ceux des Québécois. On compte d’ailleurs neuf étudiants qui en bénéficient dans l’unité des sciences de l’éducation de l’UQAT, note le directeur Pascal Grégoire.

Enfin, de la compétition

La tendance à la hausse n’est toutefois pas observée partout.

À l’Université de Montréal (UdeM), la tendance dans les baccalauréats en enseignement est plutôt à la baisse (-7%). Mais c’est surtout à la maîtrise qualifiante que la tendance (-23%) est la plus marquée.

«On s’y attendait», avoue Ahlem Ammar, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation.

L’UdeM a été la première université à lancer un programme de maîtrise permettant aux gens qui ont un baccalauréat dans un autre domaine d’obtenir leur brevet d’enseignement. Elle a maintenant de la compétition de plusieurs autres universités dans ce créneau.

Et ce n’est pas une mauvaise chose. Les professeurs ont été si surpris et débordés par les quelque 900 demandes reçues en 2021 qu’ils ont enjoint les autres universités à ouvrir leur propre maîtrise. «Ça dépassait notre capacité», dit Mme Ammar.

Confusion

Ce que l’UdeM n’avait toutefois pas prévu, c’est l’annonce du ministre Drainville, qui souhaite la création d’une formation plus courte pour les enseignants non qualifiés.

«Ça a créé de la confusion. Cette incertitude a fait en sorte que beaucoup de nos étudiants [...] ne se sont pas inscrits et sont restés à attendre [en se demandant] “C’est quoi que je dois faire?”» soupçonne Mme Ammar.

À l’Université du Québec en Outaouais, la tendance à la baisse est de 22%. Mais les demandes d’admission étaient pourtant en hausse, note Mylène Leroux, professeure en formation pratique.

Une de ses hypothèses: la pénurie qui ouvre grand la porte aux personnes non qualifiées dans les écoles. «Il y a peut-être cet appât-là, de se dire: “Je vais aller essayer [sur le terrain] avant de m’inscrire pour voir si j’aime ça”», suggère Mme Leroux.

Au moment de publier, l’UQAM, l’Université de Sherbrooke, l’UQTR et l’Université McGill n’avaient pas fourni de chiffres.