Meurtre de Victor Masson au Mexique: le témoin principal assassiné

Le témoin principal des évènements qui ont mené au meurtre d’un Québécois de 27 ans en voyage au Mexique, le 14 mai dernier, a été assassiné, comme l’a confirmé un proche de ce dernier au Journal.

La famille de Victor Masson ne voit pas d’un bon œil les derniers développements qui sont survenus dans le mystérieux dossier de son assassinat. Elle s’inquiète de voir le présumé meurtrier, Mario Omar Sanginez Lopez, s’en tirer sans accusation, faute de preuves.

Photo tirée de Twitter | @Fiscalia_GOBOAX

« C’est une période extrêmement stressante, avoue Édouard Masson, le frère du jeune Saguenéen abattu en pleine rue pendant des vacances à Puerto Escondido. Les dispositions judiciaires sont différentes au Mexique, alors la déposition de Sergio Ruiz Luengas [le témoin assassiné] pourrait quand même être utile, mais elle n’aura pas la même crédibilité. »

La défense pourrait également s’opposer à ce que le témoignage de M. Ruiz Luengas soit admis à titre posthume devant le tribunal, comme il serait impossible de contre-interroger le témoin.

Terrifiés

D’après Édouard Masson, l’enquête est de plus en plus épineuse dans le sud du Mexique. L’avocate locale engagée par le clan Masson et la famille de l’ex-conjointe de son jeune frère se sont toutes deux délestées du dossier, par crainte de représailles.

« On se croirait dans un film. Tout le monde là-bas est dans la peur. C’est la police de la région d’Oaxaca qui a été mise en charge de l’enquête parce qu’il y avait trop de menaces envers celle de Puerto Escondido. Il a aussi fallu qu’on trouve un cabinet d’avocats à Mexico pour nous représenter parce que ceux de la région ne veulent plus rien savoir. »

Sans répit

Un autre témoin potentiel dans l’affaire manque également à l’appel depuis plusieurs semaines. Édouard Masson ne sait toujours pas si les représentants juridiques seront en mesure de le faire témoigner en cour.

« On a d’autres pistes à explorer, il pourrait y avoir d’autres personnes qui ont vu ce qui s’est passé ce soir-là, au bar ou après. On ne peut pas se permettre d’arrêter les démarches. D’après nos avocats, Mario Omar serait libéré dans un mois si on ne trouve rien d’autre. », soutient M. Masson.

Poursuite

Par ailleurs, il a tenu à remettre les pendules à l’heure en ce qui a trait à la raison de l’altercation qui a coûté la vie à Victor Masson.

« On a lu dans les médias que mon frère avait refusé de payer la facture, mais ce n’est pas vrai. Il a essayé de retirer de l’argent, mais le guichet ne voulait pas accepter sa carte de crédit », explique le frère endeuillé.

Quatre personnes qui étaient dans le même bar que le Québécois, dont Mario Omar Sanginez Lopez, se sont emparées de ses affaires avant de prendre la fuite à moto.

En pleine poursuite au volant d’une voiture, Victor Masson aurait appelé le 911 pour signaler un vol à deux reprises, à 1h31 et 1h36, selon le registre des appels de son téléphone. Il aurait ensuite percuté la moto où se trouvait toujours l’une des occupantes.

Une fois à l’extérieur de son véhicule, une altercation aurait eu lieu entre le vingtenaire et son bourreau, avant que ce dernier ne l’atteigne avec deux projectiles d’arme à feu, vers 1h45, sur la rue Emiliano Zappata.