Mitch McConnell est-il encore apte? Voyez l’analyse d’un docteur

Le chef des républicains au Sénat américain Mitch McConnell a été victime d'un long moment d'absence en pleine conférence de presse, pour la deuxième fois en un mois.

«Mon impression est une crise d’épilepsie. On voit qu’il s’arrête complètement au niveau du comportement et de la parole. On voit un petit pincement de la lèvre et les yeux qui partent vers la droite qui sont quand même des signes indicateurs que c’est une crise d’épilepsie, mais pas une crise avec des mouvements», mentionne Dr Julien Cavanagh.

Cependant, ce genre de crise n’affecte pas les compétences intellectuelles.

«Il faut quand même comprendre cependant que l’épilepsie est une maladie que des millions de gens souffrent et qui ne cause pas nécessairement des pertes de capacité cognitives. Il faudrait qu’il soit testé sur ce plan-là», explique-t-il.

Par contre pour les personnes qui occupent des rôles aussi importants que McConnell, il serait peut-être un peu plus prudent de se retirer progressivement.

«Un président ça serait très délicat de subir des crises d’épilepsie comme ça, mais au Sénat, c’est un peu plus discutable, mais effectivement lorsqu’on est à la tête de la minorité du Sénat qui critique en permanence Joe Biden pour être trop âgé, ça affiche un peu mal», souligne le professionnel de la santé.

Voyez les explications complètent dans la vidéo ci-dessus.