La Ville de Nicolet dit non au prolongement de l'autoroute 30. Le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'abandonner cette idée.

«C'est un projet qu'on a beaucoup défendu dans les années 80-90. C'était un projet qui à l'époque était parfait, mais qui ne tient plus la route en 2023», explique la mairesse de Nicolet Geneviève Dubois. Elle tient à préserver les terres agricoles qui auraient été touchées par un éventuel prolongement.

Le député de Nicolet-Bécancour Donald Martel est surpris de la demande de la ville.

«Le prolongement de l'autoroute 30, c'était une demande traditionnelle de la Ville de Nicolet. Maintenant si la Ville me dit qu’ils ne veulent pas d'autoroute 30 jusque chez eux, c'est sûr que je prends acte de ça. C'est sûr qu'on leur mettra pas ça dans la gorge.»

À Bécancour, la mairesse Lucie Allard considère que la position de Nicolet est légitime.

«Nous, on se concentre sur les tronçons de la 30 qui passent à travers notre territoire et qu'on souhaite vraiment sécuriser. C'est ça notre objectif», indique-t-elle.

C'est que le développement de la filière batterie risque de gonfler le trafic. Selon des données du ministère des Transports, en 2022, entre 7500 et 11 300 véhicules circulaient sur l'autoroute 30 en moyenne par jour, dont environ 18% de véhicules lourds.

Même si l'achalandage vers Nicolet risque d'augmenter sur la route 132 et le rang des Soixante au cours des prochaines années, la mairesse de Nicolet veut miser sur d'autres alternatives qu'un prolongement de l'autoroute 30.

«Puisque la MRC a récupéré la compétence en transport collectif entre autres, on pourrait développer des circuits de transports entre Nicolet et Bécancour. Il faut voir ensemble comment on peut arriver à s'assurer d'une fluidité.»

Vers un doublement de l'autoroute 30?

Si des travaux pour un prolongement de l'autoroute 30 ne sont ni dans les plans du MTQ ni de Nicolet, il en est autrement pour le reste de l'autoroute vers Bécancour. Le doublement fait toujours partie des possibilités pour Donald Martel.

«Pour moi, la question de la sécurité va toujours être une priorité. Ce sont quelques milliers d'emplois qui peuvent se créer. Et il va y avoir de la construction pendant plusieurs années dans le parc industriel. Donc, je pense que d'ici trois ans, l'achalandage va avoir changé beaucoup. Je pense qu'il va falloir prendre des décisions assez rapidement», fait-il savoir.

Une étude d'opportunité menée par le ministère des Transports devrait déterminer si le doublement ou d'autres mesures seront préférables pour améliorer la sécurité de l'autoroute 30.

Selon Donald Martel, des annonces pour cette prochaine étape sont imminentes.