Les photos partagées sur les réseaux sociaux montrant la ministre des Transports Geneviève Guilbault au volant de son véhicule sans porter sa ceinture de sécurité ont fait sourire les «Jouteurs» mercredi.

Le chroniqueur politique Luc Lavoie a trouvé la réponse de la ministre des Transports très amusante, mais a voulu lui faire part de quelques conseils.

«C’est le genre d’anecdote qui colle. En plus, récemment, Mme Guilbault s’était fait prendre avec la liste de mots pratiquement jamais utilisés et l’idée c’était de les dire. Un moment donné, il y a cette dame magnifique, charismatique, télégénique et qui communique bien. Cependant, elle se fait prendre avec l’histoire des mots et là elle se fait prendre sans sa ceinture. Mme Guilbault faites attention», dit-il.

Pour l’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, les députés de la CAQ s’excusent beaucoup trop souvent.

«On est rendu au petit manuel de la CAQ comme le petit manuel rouge de Mao avec les façons de s’excuser. Hier, c’était le premier ministre qui disait, j’ai des défauts, ma femme va vous le dire et aujourd’hui nous avons la ministre qui dit, je fais des erreurs aussi», souligne Gaétan Barrette.

Cependant, Yasmine Abdelfadel croit qu’elle a eu sa leçon et que le sujet est clos.

«Je trouve que l’on est en train d’en faire toute une histoire qui n’a pas besoin d’être aussi grosse. Elle s’est excusée. Je crois qu’elle a compris la leçon et je crois que les prochaines fois elle va s’attacher avec deux ceintures plutôt qu’une», mentionne Yasmine Abdelfadel.

Voyez le débat complet dans la vidéo ci-dessus.